Dmitri Medvedev a publicat pe rețelele sociale un videoclip realizat cu ajutorul inteligenței artificiale în care imagini ale unor politicieni occidentali sunt introduse într-un tocător de documente.

Materialul video, distribuit vineri, a atras atenția presei internaționale și se înscrie în seria mesajelor provocatoare promovate de oficialul rus în ultimii ani.

Fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Medvedev este una dintre cele mai vizibile figuri ale establishmentului de la Moscova.

Apariția noului videoclip are loc într-un context marcat de tensiuni persistente între Rusia și statele occidentale, pe fondul războiului din Ucraina și al sancțiunilor impuse Moscovei.

Clipul publicat de Medvedev utilizează imagini generate și prelucrate cu ajutorul inteligenței artificiale. În secvențele distribuite online apar fotografii ale unor lideri și politicieni occidentali care sunt introduse simbolic într-un tocător de documente.

Materialul nu conține explicații detaliate privind mesajul transmis, însă imaginile au fost interpretate de numeroase publicații internaționale ca o nouă provocare la adresa Occidentului.

Postarea a generat reacții și comentarii pe platformele sociale, fiind preluată rapid de presa internațională.

Dmitri Medvedev a devenit în ultimii ani una dintre cele mai radicale voci ale Kremlinului. Oficialul rus este cunoscut pentru mesajele sale dure la adresa statelor occidentale, a NATO și a Ucrainei.

No enemy can stop our homeland’s growth and prosperity. Happy Russia Day! pic.twitter.com/xkMymKg3Ui — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) June 12, 2026

De la începutul conflictului din Ucraina, Medvedev a publicat frecvent declarații și comentarii controversate pe platformele sociale, multe dintre acestea fiind considerate provocatoare de către observatorii internaționali.

Deși în perioada în care a ocupat funcția de președinte al Rusiei era perceput drept una dintre figurile mai moderate ale conducerii de la Moscova, discursul său public s-a schimbat semnificativ în ultimii ani.

Publicarea videoclipului evidențiază și utilizarea tot mai frecventă a instrumentelor bazate pe inteligență artificială în comunicarea politică și propagandistică.

Experții atrag atenția că astfel de materiale pot amplifica impactul mesajelor politice și pot contribui la răspândirea rapidă a unor conținuturi cu puternică încărcătură simbolică pe platformele digitale.