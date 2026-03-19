Sorin Grindeanu contestă modelul lui Bolojan de guvernare: Nu vreau stabilitate ca în Rusia

Tensiunile din coaliția de guvernare au escaladat în Parlament, după un discurs extrem de critic susținut de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la adresa premierului Ilie Bolojan. Intervenția social-democratului a vizat direct modul în care a fost construit bugetul și direcția economică a Guvernului.

Discursul a fost unul dintre cele mai dure din ultimele luni și reflectă fracturile tot mai vizibile din interiorul coaliției.

Liderul PSD a început prin a minimaliza impactul financiar al disputei politice, subliniind că miza este relativ redusă în raport cu economia.

„Zero virgulă, zero patru la sută din PIB! Repet – 0,04% din PIB!

Adică 1 miliard de lei. Acesta este rezumatul încrâncenării absurde din ultimele zile.

Unii au înțeles-o ca pe o luptă politică. Noi – Partidul Social Democrat, am înțeles-o ca pe o luptă dreaptă pentru 3.2 milioane de familii din România.”

Grindeanu a insistat că PSD a dus o „luptă până la capăt” pentru măsuri sociale, susținând că a reușit să impună finanțarea completă a pachetului destinat categoriilor vulnerabile.

În discursul său, Sorin Grindeanu a negat ferm orice colaborare politică în afara coaliției.

„Am fost acuzați că am face înțelegeri pe sub masă în afara coaliției. Fals! Niciun amendament AUR nu a fost votat de PSD. Niciun amendament!”

Mesajul vine în contextul suspiciunilor privind voturile din Parlament și alianțele conjuncturale.

Una dintre cele mai dure părți ale discursului a vizat modul în care este exercitată puterea în cadrul coaliției.

„A venit timpul să se înțeleagă că stabilitatea nu înseamnă să stăm toți uniți și umili în jurul marelui Conducător. Eu nu vreau stabilitate ca în Rusia și Coreea de Nord.

Eu cred că stabilitatea înseamnă să îți respecți partenerii. Și să lucrezi pentru români!”

Grindeanu a sugerat că actuala guvernare se îndepărtează de principiile asumate inițial în protocolul de coaliție.

Liderul PSD a acuzat Guvernul că adoptă măsuri care afectează populația vulnerabilă și economia.

„Scrie cumva acolo că trebuie să spoliem românii cu venituri reduse, firmele mici și clasa mijlocie?! La ce punct din acord se spune că trebuie să girăm orbește măsuri care să asigure protecție doar celor puternici și să-i arunce în suferință pe cei slabi?!”

Acesta a invocat și date economice pentru a susține criticile.

„Când 52 de mii de locuri de muncă au dispărut în 10 luni, era o dovadă de iresponsabilitate să nu fie prins în buget Planul de Relansare Economică.”

Grindeanu a mai afirmat că inflația este de patru ori mai mare decât media Uniunii Europene și că scăderea consumului afectează direct economia.

Discursul a inclus și critici directe la adresa măsurilor de reducere a cheltuielilor.

„A tăia doar de la cei care nu se pot apăra nu este nicio virtute!”

Liderul PSD a susținut că partidul său a acționat ca un „scut social” în fața măsurilor de austeritate.

Grindeanu a adus în discuție și creșterea prețurilor la carburanți, criticând lipsa unor intervenții rapide.

„Când litrul de benzină crește de la o zi la alta, este o dovadă de alienare politică să admiri dezastrul în loc să iei măsuri urgente.”

El a subliniat că miniștrii PSD ar fi venit deja cu soluții pentru gestionarea situației.

În ciuda criticilor, Sorin Grindeanu a anunțat că partidul va susține adoptarea bugetului.

„Partidul Social Democrat va vota bugetul României. S-a întârziat deja nepermis de mult. Dar va vota un buget în care am ținut cont și de cei mai vulnerabili dintre români.”

Totodată, liderul PSD a insistat că bugetul trebuie să reflecte interesele tuturor categoriilor sociale.

Un exemplu invocat de Grindeanu a vizat tratamentul fiscal diferit între diverse categorii.

„Bugetul României trebuie să fie pentru toți românii, nu doar pentru bogați!

Și aici dau un exemplu, ca să înțeleagă toți românii: miliardarii României cu mașini de colecție de sute de milioane de euro au fost scutiți de impozite în valoare de 150 de milioane de lei, în timp ce persoanele cu dizabilități NU!”

Discursul s-a încheiat cu un mesaj puternic adresat celor aflați la putere.

„Românii sunt toleranți. Dar nu sunt toleranți cu cei care conduc permanent în forță cu sabia ridicată. Pentru că aceia- mai devreme sau mai târziu – de sabie vor pieri!”