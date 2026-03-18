Liderii coaliției, chemați în ședință de Sorin Grindeanu. Joi, de ora 10.00

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a convocat pentru joi, de la ora 10.00, o ședință a liderilor coaliției. Întâlnirea va avea loc în biroul său de la Camera Deputaților, iar la discuții a fost invitat și premierul Ilie Bolojan.

Ședința convocată de Grindeanu are loc într-un moment în care Parlamentul este blocat din cauza Legii bugetului. Discuțiile Comisiei de buget au fost întrerupte de trei ori, iar situația rămâne incertă. Președintele PSD a anunțat că social-democrații nu vor ceda, în ciuda riscului de blocaj privind Legea bugetului în Parlament.

„PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilități și pensionari! Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm șantajului! 3,2 milioane de români au dreptul la Pachetul de Solidaritate. Iar noi suntem vocea lor cu toate riscurile! Dacă noua majoritate USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament, vrea să conducă România sacrificând pensionarii și copiii cu dizabilități atunci le urăm drum bun împreună”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Tensiunile au crescut după ce parlamentarii PSD au transmis, prin senatorul Daniel Zamfir, într-un schimb de replici cu ministrul Finanțelor, că nu vor vota anexele 1 și 2 ale bugetului dacă nu este identificată suma de 1,1 miliarde de lei pentru măsuri sociale. „Dacă nu găsiți 1,1 miliarde de lei, PSD nu votează anexele 1 și 2 ale bugetului”, a afirmat Zamfir.

În aceste condiții, PNL și USR nu aveau majoritatea necesară pentru a continua ședința, iar dezbaterile pe buget riscau să se blocheze complet. Fără adoptarea anexelor 1 și 2, comisiile nu puteau continua discuțiile și nu puteau întocmi raportul pentru primele opt articole din proiectul legii bugetului de stat.

PNL și USR au susținut că această sumă ar trebui acoperită din fonduri europene, însă PSD a respins varianta și a argumentat că aceste fonduri nu oferă o garanție suficientă pentru acordarea efectivă a ajutoarelor.

UDMR a propus o formulă de compromis, potrivit căreia suma de 1,1 miliarde de lei ar urma să fie inclusă în bugetul de stat ca „credite de angajament”, iar la prima rectificare bugetară Guvernul să o transforme în „credite bugetare”.

În practică, această variantă presupune ca bugetul să includă, deocamdată, doar posibilitatea legală de a angaja cheltuieli pentru ajutoare, iar fondurile necesare plăților să fie alocate ulterior, astfel încât sumele să ajungă la beneficiari.