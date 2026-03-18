Alianțe neașteptate în Parlament. Amendamentul PSD a declanșat dispute între toate partidele

Un amendament depus de PSD la proiectul bugetului de stat pe 2026 a declanșat tensiuni majore în comisiile reunite de buget-finanțe, unde parlamentarii nu s-au contrazis doar pe conținutul măsurilor, ci și pe modul de calcul al voturilor.

Ședința de miercuri a fost marcată de un conflict deschis între partide, în momentul votului asupra pachetului social. Conform datelor prezentate, în sală erau 51 de parlamentari, dintre care 23 au votat „pentru”, 19 „împotrivă” și unul s-a abținut.

Amendamentul a fost susținut de PSD, UDMR și grupul PACE, în timp ce PNL, USR și POT s-au opus. Situația a fost complicată de faptul că opt parlamentari AUR, deși prezenți, nu și-au exprimat votul.

De aici a pornit disputa procedurală. Reprezentanții PNL au invocat regula majorității raportate la numărul total al celor prezenți, ceea ce ar fi însemnat că amendamentul nu a întrunit suficiente voturi pentru a fi adoptat.

De cealaltă parte, PSD a contestat această interpretare și a susținut că majoritatea ar trebui calculată în funcție de voturile exprimate. În lipsa unui consens, ședința a fost suspendată pentru clarificări.

Deputatul USR Claudiu Năsui a comentat situația într-o postare pe Facebook, unde a descris poziționarea partidelor și confuzia creată în jurul rezultatului votului.

„Scandal în comisia pentru buget pe pachetul social propus de PSD. PSD-UDMR-SOS (actualul grup PACE – n.r.) au votat pachetul social. PNL-USR-POT au votat contra. AUR nu a votat deloc. Rezultatul a fost 23 voturi pentru, 19 voturi contra, o abținere și 8 prezenți care nu votează. Întrebarea e dacă a trecut sau nu votul? PNL-USR-POT zic că majoritatea se raportează la numărul oamenilor prezenți. Așa că ar trebui să fie 26 de voturi pentru ca să treacă. Deci pachetul social ar pica. PSD-UDMR-SOS zic că majoritatea se raportează la numărul voturilor. Așa că ar trebui să fie 22 de voturi pentru ca să treacă. Deci pachetul social ar trece”, explică Năsui în cadrul postării.

Acesta a ironizat și poziția parlamentarilor AUR în timpul votului: „AUR stă și mănâncă popcorn.”

Proiectul bugetului de stat este programat să intre miercuri, de la ora 16:00, în plenul reunit al Parlamentului, unde dezbaterile vor continua.

Votul final asupra bugetului este așteptat joi, moment în care se va decide și soarta amendamentului care a generat controversele din comisii.