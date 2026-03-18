Scandal în Parlament. AUR a anunțat că nu va vota pachetul social propus de PSD

Update ora 12:20. PSD a plecat din Comisia de Buget, după ce discuțiile din comisie au degenerat într-un conflict procedural după votul asupra amendamentului propus de PSD, iar interpretarea regulamentului a devenit punctul central al disputelor. Membrii conducerii încearcă acum să stabilească dacă parlamentarii AUR, care au fost prezenți dar au ales să nu voteze, trebuie considerați ca voturi împotrivă sau ca voturi neexprimate.

Miza o reprezintă modul de calcul al rezultatului final. Din totalul de 51 de senatori prezenți, amendamentul a strâns doar 23 de voturi, în condițiile în care erau necesare 26 pentru adoptare. Situația a devenit controversată deoarece cei opt parlamentari AUR nu și-au exprimat votul deloc. Dacă ar fi optat pentru „abținere”, amendamentul ar fi fost respins clar, însă alegerea de a nu participa la vot a complicat interpretarea rezultatului.

Tensiunile au escaladat rapid în sală. „Nu încercați să forțați procedura! Nu încercați să forțați! Amendamentul a trecut”, a strigat Manole, în timp ce președintele de ședință, Bogdan Huțucă, a decis suspendarea lucrărilor pentru cinci minute, pentru a clarifica situația.

Replica social-democraților nu a întârziat să apară. Daniel Zamfir (PSD) a intervenit ferm, afirmând: „La comisii, nu există varianta prezent, nu votez. Nu votezi, nu exiști”. În același timp, schimburi dure de replici au avut loc între ministrul PSD Florin Manole și liberalul Robert Sighiartău. „Robert, tu nu crezi ce spui. Să nu minți. să nu minți spune porunca”, i-a spus Manole.

Partidul AUR a anunțat că nu va votapachetul social propus de PSD, criticând măsurile și invocând existența unui hazard moral în acordarea ajutoarelor pentru diverse categorii vulnerabile.

Formațiunea AUR a transmis că nu va vota acest set de măsuri, care vizează sprijin financiar pentru pensionari, copii cu handicap, vârstnici și familii cu venituri reduse. Fără susținerea AUR, amendamentul are șanse reduse să fie adoptat și să ajungă la votul final în Parlament.

Mai mulți reprezentanți ai partidului au anunțat public această poziție, iar Petrișor Peiu a precizat că parlamentarii AUR se vor abține de la vot.

Proiectul prevedea un buget de 1,1 miliarde de lei, destinat completării fondurilor pentru acordarea unor ajutoare punctuale, în special pentru pensionari. O parte importantă din această sumă era deja inclusă în bugetul existent.

Conform amendamentului, pensionarii militari cu venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei ar urma să primească 600 de lei. Pentru cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei era prevăzut un ajutor de 800 de lei, iar pensionarii cu venituri sub 1.500 de lei ar urma să beneficieze de 1.000 de lei.

Amendamentul a fost susținut de parlamentarii PSD și de reprezentanți ai grupului PACE și, inițial, și de cei de la AUR. Ulterior, formațiunea și-a schimbat poziția. Împotriva propunerii au votat parlamentarii PNL, USR și UDMR.

Tema rămâne una sensibilă în Parlament, pe fondul disputelor legate de echitatea sistemului de pensii militare și de modul în care statul poate interveni, prin măsuri bugetare, pentru sprijinirea persoanelor cu venituri reduse.