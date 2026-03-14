Bugetul Guvernului Bolojan, criticat de AUR: Este fals și periculos economic

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a criticat proiectul de buget trimis Parlamentului de Guvernul Bolojan, susținând că acesta este unul „mincinos de la cap până la coadă”. Senatorul atrage atenția asupra țintei propuse privind o rată a inflației de 6,5%, considerând-o nerealistă în contextul economic actual al României.

„Guvernul Bolojan a construit un proiect de buget mincinos de la cap până la coadă, din multe motive. În primul rând pentru că se bazează pe o rată medie a inflaţiei de doar 6,5%. Asta în condiţiile în care, atât pe ianuarie, cât şi pe februarie, Institutul Naţional de Statistică indică rate anualizate ale inflaţiei de peste 9% şi rate medii ale inflaţiei pe ultimele 12 luni în jur de 8,5%”, a declarat Petrișor Peiu.

Senatorul AUR a atras atenția că inflația ridicată este alimentată în mod direct de creșterea prețurilor la energie și utilități. El susține că în ultimul an, prețul energiei electrice a urcat cu aproape 60%, cel al energiei termice cu aproape 14%, iar tarifele pentru apă, canal și salubritate au crescut cu peste 17%. Potrivit acestuia, coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a contribuit la aceste scumpiri.

Peiu avertizează că, în luna martie, scumpirile la nivel internațional vor accelera creșterea prețurilor interne. Liderul senatorilor AUR a explicat că, începând cu luna martie, prețurile vor crește rapid din cauza exploziei cotațiilor internaționale la țiței, gaze naturale și alte materii prime tranzacționate la bursă.

Acesta amintește că petrolul Brent s-a scumpit într-o lună cu 50%, gazul natural cu 63%, cărbunele cu peste 18%, bitumul cu 26%, iar ureea, folosită la îngrășăminte, cu 34%.

Peiu mai spune că ignorarea evoluțiilor de pe piața petrolului și gazelor naturale va afecta grav economia românească pe termen mediu.

„Ignorarea realităţii pieţei petrolului şi gazelor poate da bine la electoratul PSD, PNL sau USR, dar este ucigătoare în plan economic pe termen mediu. Guvernul Bolojan va duce România în prăpastia unei crize prelungite”, a încheiat reprezentantul AUR.