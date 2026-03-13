Ilie Bolojan a anunțat că guvernul nu poate controla scumpirile de la pompă

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că Guvernul va monitoriza evoluția prețurilor carburanților, astfel încât să poată „atenua, într-o anumită formulă, impactul” acestora, dar a menționat că nu pot fi eliminate scumpirile. „Acolo unde a depins de noi, cum a fost în sectorul de gaz, am luat măsuri ca să nu existe un impact”, a spus acesta, în timpul unei vizite în județul Bihor.

Premierul a afirmat că, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu și a perturbării lanțului de aprovizionare cu țiței și produse derivate, impactul s-a resimțit la nivel global. Bolojan a explicat că, acolo unde a depins de autorități, cum a fost în sectorul gazelor, au fost luate măsuri astfel încât să nu existe un impact, ceea ce înseamnă că România are surse interne suficiente care permit acest lucru.

„Acolo unde a depins de noi, cum a fost în sectorul de gaz, am luat măsuri ca să nu existe un impact, asta înseamnă că avem surse suficiente interne care să ne permită să facem acest lucru, reglementând, printr-o măsură administrativă, preţul, care să nu fie mai mare decât cel care era în vigoare înainte de începerea crizei”, a afirmat acesta.

Premierul a declarat că, în privința prețurilor la benzină și motorină, respectiv a celor de la pompă, autoritățile urmăresc ceea ce se întâmplă, astfel încât aceste majorări să nu fie transferate rapid către consumatori.

„Urmărim ceea ce se întâmplă, în aşa fel încât aceste preţuri să crească într-o manieră care să fie mult sub creşterea preţului barilului de ţiţei sau al motorinei şi benzinei pe pieţele internaţionale - este foarte important acest lucru, ca să nu fie transferată această creştere de pe o zi pe alta în buzunarul românilor”, a spus acesta.

Bolojan a afirmat că, dacă conflictul va continua și lanțurile de aprovizionare nu se vor stabiliza, Guvernul ar putea interveni pentru limitarea efectelor creșterilor.

„În condiţiile în care conflictul va continua, lanţurile de aprovizionare nu se vor aşeza, în mod evident, dacă preţul va creşte în perioada următoare peste un nivel care devine de alarmă, vom lua măsurile pe care le avem la dispoziţie, nu pentru a anula creşterea de preţ, pentru că nu putem face acest lucru, ci pentru a atenua, într-o anumită formulă, impactul acestuia”, a explicat acesta.

Premierul a amintit că Guvernul a prelungit schema de finanţare pentru transportatori, „prin care o bună parte din creşterea preţului la pompă va fi preluată prin mecanismul de deducere din acciză”.