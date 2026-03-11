Casa Albă, mesaj privind prețurile la petrol și gaze. Ce promite după ce SUA și Israel vor încheia acțiunile militare contra Iranului

Casa Albă asigură că scumpirea petrolului și a gazelor este temporară. Prețurile au urcat peste 119 dolari pe baril, dar administrația Trump monitorizează piața pentru a proteja consumatorii, relatează independent.co.uk.

Casa Albă a transmis că recenta creștere a prețurilor petrolului și gazelor naturale este de natură temporară. Potrivit secretarei de presă Karoline Leavitt, americanii pot fi siguri că situația se va normaliza după atingerea obiectivelor operațiunii militare comune a Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului.

„Poporul american poate fi sigur că recenta creștere a prețurilor la petrol și gaze este temporară, iar această operațiune va duce la prețuri mai mici la combustibil pe termen lung”, a declarat Leavitt.

Prețurile petrolului au atins luni un nivel de peste 119 dolari pe baril, cel mai ridicat din iunie 2022, în urma reducerilor de producție anunțate de Arabia Saudită și alți producători majori.

Situația a generat temeri privind perturbări majore ale aprovizionării la nivel global. Marți, însă, cotațiile au scăzut sub 90 de dolari pe baril, indicând o ajustare rapidă pe piața internațională.

Leavitt a precizat că președintele Donald Trump și echipa sa din domeniul energiei urmăresc îndeaproape evoluțiile pieței. În paralel, discuțiile cu liderii industriei energetice continuă pentru a identifica soluții care să mențină stabilitatea și accesibilitatea prețurilor la combustibil.

„Administrația monitorizează situația și ia măsuri pentru a proteja consumatorii și companiile din Statele Unite”, a adăugat secretara de presă a Casei Albe.

Armata americană analizează, de asemenea, opțiuni suplimentare pentru a respecta directiva președintelui privind menținerea deschisă a strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel global.

Această strategie reflectă preocuparea administrației de la Washington față de impactul majorării prețurilor asupra economiei și asupra consumatorilor, mai ales în contextul apropiatelor alegeri de la mijlocul mandatului din noiembrie. Republicanilor le revine sarcina de a-și menține controlul asupra Congresului, iar stabilitatea energetică este un subiect central în această perioadă.