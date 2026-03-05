Cât a crescut prețul petrolului în ultimele 24 de ore. Producătorii din Orientul Mijlociu au redus producția

Prețurile petrolului au înregistrat joi o creștere de peste 3%, continuând tendința ascendentă din ultimele zile, pe fondul temerilor privind aprovizionarea globală cu energie. Intensificarea conflictului dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, a afectat transportul și producția de petrol în regiune, determinând mai mulți producători importanți din Orientul Mijlociu să reducă producția, potrivit Reuters.

Cotația petrolului Brent a crescut cu 2,92 dolari, respectiv cu 3,59%, ajungând la 84,32 dolari pe baril. Aceasta a fost a cincea sesiune consecutivă de creștere pentru acest indicator.

În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu 4,40 dolari, echivalentul a 5,89%, până la 79,06 dolari pe baril. În timpul tranzacțiilor, contractele futures pentru țițeiul american au depășit o creștere de 7%, atingând cel mai ridicat nivel din ianuarie 2025.

Tensiunile din regiune au contribuit la această evoluție a pieței, pe măsură ce conflictul militar continuă să afecteze infrastructura energetică și rutele de transport.

În contextul escaladării conflictului, fostul președinte american Donald Trump a afirmat că dorește să fie implicat în alegerea viitorului lider al Iranului.

„Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie şi pace în Iran. Trebuie să fiu implicat în numire, la fel ca în cazul lui Delcy în Venezuela”, a spus Trump într-un interviu citat de Axios.

În același timp, atacuri cu rachete au fost raportate în estul Teheranului, potrivit agenției iraniene ISNA, iar sirenele de alarmă au fost activate în Dubai, pe măsură ce conflictul se extinde în regiune.

Analiștii JPMorgan avertizează că livrările de petrol din Irak și Kuweit ar putea fi afectate în următoarele zile dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă. În acest scenariu, oferta globală de petrol ar putea scădea cu aproximativ 3,3 milioane de barili pe zi până în a opta zi a conflictului.

Aproximativ o cincime din fluxurile globale de petrol trec prin această strâmtoare strategică.

„Preţurile petrolului vor fi foarte sensibile la închiderea strâmtorii, deoarece producţia din zonele exportatoare va încetini, iar reluarea producţiei şi a transporturilor după redeschidere va necesita timp”, a declarat Dennis Kissler, vicepreşedinte senior pentru tranzacţionare la BOK Financial.

Irakul, al doilea cel mai mare producător de petrol din cadrul Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), a redus producția cu aproape 1,5 milioane de barili pe zi din cauza lipsei capacităților de stocare și a unei rute de export, potrivit unor oficiali citați de Reuters.

În același timp, Qatar, cel mai mare producător de gaze naturale lichefiate din Golful Persic, a declarat miercuri forță majoră pentru exporturile de gaz. Surse din industrie spun că revenirea la nivelurile normale de producție ar putea dura cel puțin o lună.

Atacurile asupra petrolierelor au continuat joi în Golful Persic. Petrolierul Sonangol Namibe, sub pavilion Bahamas, a raportat o breșă în coca navei după o explozie produsă în apropierea portului irakian Khor al Zubair.

Potrivit analistului UBS Giovanni Staunovo, aceste incidente, alături de decizia Chinei de a reduce exporturile de combustibili, au contribuit la creșterea suplimentară a prețurilor.

Piața produselor rafinate arată deja semne de presiune din cauza reducerii exporturilor din Orientul Mijlociu. Unele rafinării din această regiune, dar și din China și India, au oprit unități de procesare a țițeiului din cauza conflictului. În acest context, contractele futures pentru motorină în Statele Unite au ajuns la aproximativ 3,54 dolari pe galon, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2023.

Datele furnizate de companiile de monitorizare a transportului maritim Vortexa și Kpler arată că aproximativ 300 de petroliere au rămas blocate în Strâmtoarea Ormuz, după ce traficul navelor prin acest punct strategic s-a redus aproape complet odată cu izbucnirea conflictului.

Iranul a lansat joi dimineață un nou val de rachete asupra Israelului, trimițând milioane de oameni în adăposturi. Atacul a avut loc în a șasea zi a conflictului, la doar câteva ore după ce încercările de a opri acțiunile militare americane au fost blocate la Washington.

Cu o zi înainte, un submarin american a scufundat o navă de război iraniană în largul Sri Lankăi, incident în urma căruia cel puțin 80 de persoane au murit. De asemenea, sistemele de apărare aeriană ale NATO au interceptat și distrus o rachetă balistică iraniană lansată spre Turcia.