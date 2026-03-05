Carburanții, tot mai scumpi. Câciu, despre Ministrul Economiei: Văd că tace cu o eleganţă ieşită din comun

După ce preţul la carburanți a crescut semnificativ, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, fostul ministru de Finanţe, deputatul PSD, Adrian Câciu, a atras atenţia asupra necesităţii unei intervenţii urgente din partea autorităţilor. El a declarat că, dacă şeful Consiliului Concurenţei şi ANPC nu-şi fac treaba în următoarea săptămână, vor trebui demişi.

„Preţul nu ar trebui să mai fie mai mare, la pompă, de 8 lei, cu tot cu TVA, şi e deja 8,5 lei”, a arătat el.

Fostul ministru de Finanţe a declarat că, în situația actuală, creșterea artificială a prețurilor a combustibili aduce încasări foarte mari la buget.

„Dacă preţul la combustibil, şi văd că nimeni nu face nimic să intre în specula din piaţă, astăzi aveţi 1,2 miliarde în plus la TVA. Dacă creşte în continuare, veţi avea 10 miliarde de lei în plus din TVA”, a spus Câciu la Prima News.

Adrian Câciu a lansat critici dure la adresa conducerii Consiliului Concurenţei și a Ministerului Economiei, acuzând lipsa de reacție în fața majorării prețurilor la combustibili.

„De combustibili se ocupă Ministerul Economiei. Văd că tace cu o eleganţă ieşită din comun”, a spus Câciu, făcând referire la ministrul Irineu Darău.

Adrian Câciu a adus în prim plan experiențele sale din trecut, când a intervenit pentru a controla creșterea prețurilor la combustibili în perioade de criză.

Fostul ministru a relatat că, într-o noapte în care cererea a explodat, a reușit să identifice specula și, ca urmare, prețul a scăzut la 8,5 lei, în contextul izbucnirii războiului din Ucraina.

El a subliniat că încasările suplimentare din TVA ar trebui direcționate către sprijinirea persoanelor vulnerabile sau către domeniul educației. La final, Câciu a explicat că săptămâna viitoare va transmite solicitări către miniștri și către Consiliul Concurenței pentru a obține informații clare privind evoluția prețurilor.