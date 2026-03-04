Carburanții s-au scumpit în România: benzina standard peste 8 lei/litru

Prețul benzinei a depășit pragul simbolic de 8 lei pe litru în toate stațiile Petrom, după ce OMV Petrom a majorat prețurile carburanților cu aproximativ 15 bani pe litru, atât pentru benzină, cât și pentru motorină, potrivit Peco-online.

Aceasta marchează prima creștere semnificativă a prețurilor în România după declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu.

În urma acestei majorări, benzina standard din stațiile Petrom a trecut de 8 lei/litru la nivel național, iar motorina a înregistrat aceeași ajustare. Această decizie a avut efect imediat asupra pieței, determinând și alți distribuitori importanți să urmeze exemplul.

Astfel, Lukoil a anunțat o scumpire de 14 bani/litru la benzină și de 15 bani/litru la motorină, noile tarife în stațiile din București fiind de 8,06–8,11 lei/litru pentru benzină și 8,41–8,42 lei/litru pentru motorină.

În mod tradițional, majorările operate de liderul pieței sunt rapid replicate de ceilalți mari furnizori, precum MOL, Rompetrol sau chiar Lukoil, ceea ce sugerează că această creștere va afecta în scurt timp întreaga rețea de distribuție din România.

Experții economici explică această evoluție prin contextul geopolitic tensionat din Orientul Mijlociu, care a dus la creșterea cotațiilor petrolului pe piețele internaționale. Temerile legate de eventuale perturbări ale aprovizionării cu țiței au contribuit la majorarea rapidă a prețurilor.

În România, prețul final la pompă este influențat nu doar de cotațiile internaționale, ci și de taxe, accize și TVA, care reprezintă o parte semnificativă a costului pentru consumatori.

Analiștii avertizează că, dacă tensiunile din regiune vor persista și cotațiile petrolului vor continua să crească, scumpirile la carburanți ar putea fi repetate în perioada următoare, afectând bugetele românilor și dinamica pieței interne de energie.

În aceste condiții, șoferii sunt sfătuiți să urmărească evoluția prețurilor și să își planifice alimentările mai atent, în special pe fondul unei perioade cu volatilitate crescută pe piețele internaționale.