Carburanții s-ar putea scumpi cu 15% în următoarea perioadă. Ce prețuri sunt azi la pompă

Carburanții s-ar putea scumpi cu 15% în următoarea perioadă. Ce prețuri sunt azi la pompăPompe benzina / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Creșterea accelerată a prețului petrolului, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, ar putea duce la majorarea cu 10-15% a prețului carburanților în următoarele săptămâni, avertizează Adrian Codirlaşu, președintele CFA România. El avertizează că majorarea prețului combustibilului va genera creșteri și în alte sectoare ale economiei, afectând astfel inflația pe termen scurt.

Carburanți mai scumpi

Codirlaşu a explicat că, la nivel global, conflictul a dus la creșterea aversiunii la risc în rândul participanților la piețele financiare. Aceasta se reflectă în scăderea burselor la finalul săptămânii trecute și în ziua respectivă, dar și în creșterea prețurilor metalelor prețioase.

„Dacă ne uităm la nivel global, vedem că acest conflict a condus la o creștere a aversiunii la risc a participanților la piețele financiare. Cum vedem asta? Prin faptul că bursele au scăzut atât la finalul săptămânii trecute, cât și astăzi. De asemenea, vedem că prețurile metalelor prețioase au crescut atât astăzi, cât și la finalul săptămânii trecute”, a arătat Codirlaşu.

Potrivit analistului, impactul direct al conflictului ar putea depăși 10%, estimările indicând un efect cumulat de 15-20%, având în vedere că piețele anticipaseră deja escaladarea tensiunilor.

„Cel mai mult s-a văzut însă în prețul petrolului. Astăzi a crescut cu aproape 10%, iar acest lucru va avea efect asupra inflației pentru că, odată cu creșterea prețului petrolului, crește și prețul combustibilului. Putem vedea, pe un orizont de două-trei săptămâni, această creștere a prețului petrolului transpusă în prețul combustibilului. Estimăm o posibilă creștere de 10-15% la carburanți, dacă actualele evoluții se mențin”, a adăugat Codirlaşu.

rafinarie petrol

Rafinarie petrol. Sursa foto: Freepik

Schimbări și în alte sectoare ale economiei

Președintele CFA România a subliniat că scumpirea carburantului va genera efecte secundare în alte sectoare economice, în special în agricultură și transporturi, unde costurile cu combustibilul au o pondere semnificativă.

„Într-o lună-două vom vedea ușoare creșteri și în alte sectoare. De exemplu, în agricultură se folosește combustibil în mod substanțial, la fel și în transporturi”, a explicat specialistul.

Codirlaşu a mai spus că, pentru România, efectul conflictului se va resimți în principal prin prețul petrolului.

„Impactul pentru România va fi în principal prin inflație, respectiv prin prețul petrolului, deoarece nu avem relații economice semnificative în acea zonă. Cu Iranul, de exemplu, nu avem aproape deloc relații economice”, a continuat el.

De asemenea, Codirlaşu a atras atenția că peste jumătate din prețul combustibilului este reprezentat de taxe.

Preț carburanți 3 martie 2026

Pe 3 martie 2026, prețurile carburanților au rămas stabile față de ziua precedentă. Astfel, un litru de benzină standard se vinde în continuare între 7,92 și 8,07 lei, iar benzina premium se situează între 8,5 și 8,79 lei pe litru. Motorina standard rămâne între 8,26 și 8,37 lei pe litru, iar motorina premium între 8,62 și 8,92 lei. Prețul GPL-ului se menține între 3,9 și 3,96 lei pe litru.

