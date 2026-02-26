Carburanții, tot mai scumpi. Benzina a depășit pragul de opt lei pe litru. Ce îi așteaptă pe șoferi

După o perioadă de stabilitate, benzina a depășit pragul de opt pe litru, iar experții spun că scumpirile ar putea continua în următoarele săptămâni. La mai multe stații din țară și din București, un litru de benzină costă 8,04 lei, iar unul de motorină a ajuns la 8,30 lei, potrivit Știripesurse.

Creșterea prețurilor este determinată de o combinație de factori internaționali, regionali și fiscali. Conflictele internaționale, instabilitatea regională și nivelul ridicat de taxare din România, care absoarbe peste jumătate din prețul plătit la pompă, contribuie la majorarea costurilor pentru consumatori.

Pe plan global, tensiunile dintre SUA și Iran, războiul din Ucraina și alte turbulențe geopolitice au făcut ca prețul petrolului Brent să crească cu 18,7% de la începutul anului. Experții atrag atenția că efectul acestei creșteri nu se vede încă în totalitate la pompă.

La finalul lunii ianuarie 2026, livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba către Ungaria și Slovacia au fost întrerupte după un incident pe teritoriul Ucrainei.

Deși România dispune de capacități proprii de rafinare și stocuri interne suficiente, piața este interconectată regional, ceea ce influențează prețurile.

Un alt factor major îl reprezintă fiscalitatea. În 2020, când benzina costa 5,27 lei/litru și motorina 5,76 lei/litru, 46% din costul unui plin ajungea la stat. Șase ani mai târziu, prețul a crescut cu aproximativ 2,5 lei/litru, iar mai bine de jumătate din această sumă se duce în vistieria statului. Specialiștii estimează că aproximativ 70% din creșterile recente se datorează taxării, iar doar 30% reprezintă costurile efective ale combustibilului, cum ar fi transportul și distribuția.

Evoluția prețurilor la benzină și motorină ultimele luni:

iulie 2025: motorină 7,42 lei/litru, benzină 7,09 lei/litru

august 2025: motorină 7,75 lei/litru, benzină 7,39 lei/litru

septembrie 2025: motorină 7,79 lei/litru, benzină 7,49 lei/litru

octombrie 2025: motorină 7,63 lei/litru, benzină 7,46 lei/litru

noiembrie 2025: motorină 8 lei/litru, benzină 7,59 lei/litru

decembrie 2025: motorină 7,79 lei/litru, benzină 7,54 lei/litru

ianuarie 2026: motorină 7,88 lei/litru, benzină 7,69 lei/litru

februarie 2026: motorină 8,3 lei/litru, benzină 8,04 lei/litru

Doar în luna februarie au fost înregistrate șase scumpiri consecutive, iar efectele ar putea fi amplificate de revizia uneia dintre cele mai mari rafinării din țară, care va lăsa România cu o singură unitate funcțională timp de 20 de zile.

Specialiștii atrag atenția că majorarea prețurilor la carburanți se va reflecta inevitabil în costul produselor, în condițiile în care transportul mărfurilor se realizează în mare parte pe cale rutieră. Deși Ministerul Energiei susține că piața rămâne stabilă, consumatorii trebuie să se aștepte la efecte directe asupra prețurilor din magazine.