Cât cheltuiești, de fapt, într-un an pentru o mașină în România

Costul anual al deținerii unei mașini nu se reduce la carburant. Pentru majoritatea șoferilor, suma plătită într-un an include costuri obligatorii (RCA, impozit local, ITP, rovinietă) și costuri variabile (revizii, reparații, consumabile), care depind de cât se circulă, ce motorizare are mașina și vechimea vehiculului.

În România, există câteva costuri care apar la aproape orice proprietar: asigurarea RCA, impozitul, inspecția tehnică periodică (ITP) și rovinieta (dacă vehiculul circulă pe drumurile unde este cerută taxa). La acestea se adaugă carburantul, care poate depăși ca pondere toate celelalte componente, dacă mașina este folosită des.

Astfel, carburantul rămâne, de regulă, cea mai mare cheltuială anuală pentru un șofer care parcurge mii de kilometri. Prețurile la pompă fluctuează de la o perioadă la alta. Totuși, pe 23 februarie 2026, un litru de benzină standard se situează între 7,81 lei și 7,95 lei, iar un litru de motorină standard costă între 8,12 lei și 8,23 lei în stațiile din țară. Prețul motorinei premium este în jurul valorii de 8,48 lei – 8,78 lei pe litru, iar prețurile la GPL rămân în intervalul 3,90 lei – 3,96 lei pe litru.

Pe baza acestor repere, se pot construi calcule orientative pentru cheltuiala anuală cu carburantul:

10 000 km/an, consum mediu 6,5 l/100 km - aprox. 650 litri/an. La prețuri de circa 7,80 lei/litru, costul carburantului anual este în jur de 5 070 lei.

15 000 km/an, consum mediu 7,5 l/100 km - aprox. 1 125 litri/an. La prețuri de circa 8,15 lei/litru (medie motorină/benzină), costul anual ajunge la 9 180 lei.

20 000 km/an, consum mediu 8,0 l/100 km - aprox. 1 600 litri/an. La un preț mediu de 8,15 lei/litru, suma anuală pentru carburant poate fi de aproximativ 13 040 lei.

Reamintim că aceste calcule sunt orientative și arată cât poate reprezenta carburantul în bugetul anual al unei persoane care conduce frecvent.

Prețul unei asigurări RCA variază semnificativ în funcție de vârsta șoferului, puterea motorului, zona de înmatriculare și istoricul conducătorului auto.

Pentru un autoturism cu putere sub 100 kW, deținut de un șofer adult fără istoric de daune, tarifele sunt de aproximativ 1.980–2.400 lei pe an în zona București-Ilfov și 1.350–1.600 lei pe an în alte regiuni ale țării.

În cazul șoferilor tineri sau al vehiculelor cu motoare mai puternice, tarifele pot depăși 3.800 lei pe an, în funcție de zona de înmatriculare și categoria de putere a mașinii.

Pentru șoferii de autoturisme, tarifele aplicabile în 2026 sunt exprimate în euro și se achită în lei, la cursul stabilit de BNR. Cele mai frecvent alese opțiuni sunt rovinieta valabilă 10 zile, 30 de zile sau un an. În cazul unei mașini obișnuite, prețurile încep de la:

aproximativ 3,5 euro pentru o zi

6 euro pentru o perioadă de 10 zile

9,5 euro pentru o valabilitate de o lună

15 euro pentru 60 de zile și ajung la 50 de euro pentru un an întreg de circulație.

În bugetul anual, această cheltuială poate fi tratată fie ca sumă plătită o dată (pentru 12 luni), fie împărțită pe luni, dacă se urmărește un cost mediu lunar.

Costul Inspecției Tehnice Periodice (ITP) pentru un autoturism în România variază în funcție de service și tipul vehiculului, iar valorile frecvent întâlnite în tarifele practicate la stațiile autorizate sunt:

pentru un autoturism standard (benzină, diesel, GPL): între 150 și 210 lei în majoritatea stațiilor auto din orașe; unele tarife afișate sunt de 170 – 210 lei pentru ITP complet pentru autoturismele de pasageri.

în unele stații, prețurile pentru autoturisme pot ajunge până la aproximativ 190 – 210 lei, în funcție de politica fiecărei unități.

pentru autovehicule 4×4 sau SUV-uri, tarifele pot fi ușor mai ridicate, spre 200 – 230 lei la unele unități.

Valoarea ITP-ului depinde de politica fiecărei stații autorizate, de categoria și specificațiile tehnice ale vehiculului. În ceea ce privește valabilitatea ITP-ului, aceasta depinde de vechimea vehiculului: pentru mașini noi primul ITP se face la 3 ani, apoi la 2 ani până când autovehiculul depășește 12 ani, moment în care inspecția devine anuală.

Impozitul pe mijloacele de transport este stabilit la nivel local, dar calculul pornește de la valori în lei pe 200 cmc (sau fracțiune) și poate diferi în funcție de norma de poluare. De exemplu, pentru autoturisme până la 1.600 cmc inclusiv valori de 16,2 lei/200 cmc pentru Euro 6, iar pentru 1.601–2.000 cmc, 24,6 lei/200 cmc pentru Euro 6.

Pe lângă obligații, apar reviziile periodice și consumabilele: ulei, filtre, lichid de frână, plăcuțe, anvelope, baterie. Totuși, aceste costuri diferă mult în funcție de mașină și oraș, tocmai pentru că prețurile includ atât piese, cât și manoperă. În bugetul anuală, această zonă se tratează, de regulă, ca interval, nu ca sumă fixă.

Pentru a vedea cum se adună cheltuielile într-un an, poate fi luat ca exemplu un autoturism pe benzină, cu motor sub 100 kW și capacitate cilindrică de până la 1.600 cmc (Euro 6), deținut de un șofer adult fără istoric de daune, care parcurge aproximativ 15.000 km pe an.

La un consum mediu de 7,5 l/100 km și un parcurs anual de 15.000 km, rezultă aproximativ 1.125 litri pe an. La un preț mediu de circa 8,15 lei/litru (preț din 23 februarie 2026), cheltuiala anuală pentru carburant ajunge la aproximativ 9.180 lei.

Pentru un autoturism sub 100 kW, deținut de un șofer adult fără daune, RCA se situează în jur de 1.350–1.600 lei pe an în afara București-Ilfov. Rovinieta pentru 12 luni costă 50 de euro. ITP-ul pentru un autoturism standard este, de regulă, între 150 și 210 lei. Dacă inspecția este valabilă doi ani, partea anuală poate fi estimată la aproximativ 90 lei.

Pentru un autoturism de până la 1.600 cmc, Euro 6, impozitul este de aproximativ 129,6 lei pe an. În acest scenariu standard, cheltuielile anuale ajung la aproximativ 11.150–11.350, sumă care include și rovinieta de 50 de euro (aproximativ 250 lei), fără a lua în calcul reviziile și alte intervenții tehnice.