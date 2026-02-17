Noile reguli RCA aduc penalizări mai dure și tarife de până la trei ori mai mari pentru unii șoferi

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pregătește modificarea sistemului bonus-malus la RCA, relatează ziare.com. Șoferii cu malus maxim ar putea plăti tarife de până la trei ori mai mari, iar sistemul va include mai multe clase și opțiuni noi în poliță.

Autoritatea de Supraveghere Financiară pregătește o modificare amplă a regulilor care guvernează asigurarea obligatorie auto. Proiectul vizează schimbarea normei 20/2017 și redefinește modul în care funcționează sistemul bonus-malus. Noile prevederi urmăresc o diferențiere mai clară între șoferii fără daune și cei care produc accidente.

Una dintre cele mai importante schimbări este extinderea numărului de clase. Sistemul va include 14 clase de bonus și 12 clase de malus, față de opt pentru fiecare categorie în prezent. Ajustarea înseamnă o segmentare mai detaliată a riscului și o variație mai accentuată a prețului poliței.

Penalizările vor deveni mai severe. În cazul unui accident soldat cu pagube materiale, șoferul va pierde două clase. Dacă incidentul implică vătămări corporale, retrogradarea va fi de patru clase. Situațiile în care conducătorul auto se află sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive atrag sancțiuni suplimentare, iar retrogradarea poate fi dublată. În anumite cazuri, scăderea poate ajunge direct la șase clase.

Cea mai mare creștere de tarif îi va afecta pe conducătorii auto încadrați la malus maxim, respectiv clasa M12. Dacă în actualul sistem majorarea era limitată la aproximativ 80% peste tariful de bază, noua formulă poate duce la o primă de până la trei ori mai mare.

Măsura vizează descurajarea comportamentului riscant și transferarea costurilor către cei care generează frecvent daune.

Proiectul introduce și posibilitatea încheierii unei polițe comune pentru membrii aceleiași familii. În acest caz, coeficientul bonus-malus va fi stabilit ca medie a claselor tuturor șoferilor incluși în contract.

În anumite limite, clasele de bonus vor putea fi transferate între membrii familiei. Mecanismul permite echilibrarea costurilor în interiorul gospodăriei.

O altă modificare vizează conducătorii auto care încheie prima poliță RCA, dar dețin permis de conducere de mai mult de trei ani. Aceștia vor intra direct în sistem la clasa B2, ceea ce presupune o reducere inițială. Începătorii vor rămâne încadrați la nivelul standard B0.

ASF propune și introducerea unor clauze opționale. Printre acestea se numără franșiza, posibilitatea menținerii clasei bonus-malus în cazul producerii unui accident sau suspendarea temporară a poliței. Aceste opțiuni vor implica un cost suplimentar, dar pot influența nivelul primei sau protecția oferită.

În același timp, asigurătorii vor avea obligația de a explica mai clar modul de calcul al tarifului final. Informațiile privind influența clasei bonus-malus, structura costurilor și motivele creșterii primei la reînnoire vor trebui prezentate transparent.