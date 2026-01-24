Prețurile asigurărilor auto vor crește din nou. Anul 2026, marcat de tensiuni și blocaje în piața reparațiilor auto

Prețurile asigurărilor auto vor crește din nou în România, potrivit patronilor de service-uri. Scumpirea tarifelor de asigurare, presiunile asupra devizelor de daună și lipsa unei corelări între costurile reale ale reparațiilor și tarifele acceptate de asigurători vor transforma anul 2026 într-o perioadă cu tensiuni și blocaje în piața reparațiilor auto, anunță reprezentanții Patronatului Operatorilor de Service Auto (POSA).

Reprezentanții POSA avertizează că anul 2026 va fi marcat de tensiuni și blocaje în piața reparațiilor auto. Situația este provocată de creșterea tarifelor de asigurare, de presiunile constante asupra devizelor de daună și de lipsa unei corelări între costurile reale ale reparațiilor și tarifele acceptate de asigurători.

„În 2026 intrăm într-o etapă în care şoferul plăteşte mai mult, service-ul munceşte mai mult, iar asigurătorul încearcă să plătească tot mai puţin. Nu văd nicio direcţie reală de echilibrare. Văd doar un nou prag de tensiune. Nu poţi cere reparaţii de 2026 sigure, conforme, şi să plăteşti ca pe vremuri. Cine insistă pe asta împinge piaţa spre compromis. Reparaţia corectă nu mai e o opţiune. E obligaţie. Şi dacă cineva îşi imaginează că o poate negocia la sânge, atunci joacă ruleta rusească cu siguranţa rutieră”, a afirmat Marian Lazar, prim-vicepreşedinte POSA.

În zona de daună, service-urile se confruntă în continuare cu presiuni constante asupra tarifelor de manoperă și asupra valorii devizelor. Acestea apar prin mecanisme de contestare, amânare sau interpretare restrictivă a operațiunilor tehnice necesare de către asigurători, potrivit sursei citate.

Patronatul Operatorilor de Service Auto avertizează că, în timp ce costurile reale și complexitatea tehnică a reparațiilor cresc, acceptarea tarifelor de manoperă rămâne blocate în logici depășite. Acestea nu sunt corelate cu piața, inflația și investițiile obligatorii din service-uri. Potrivit POSA, în acest an, digitalizarea proceselor de daună ar urma să devină aproape completă.

„În teorie, aceasta ar trebui să reducă timpii de răspuns şi să îmbunătăţească transparenţa. În practică însă, în lipsa unor reguli clare, digitalizarea riscă să devină un instrument de control unilateral, prin: auditarea automată a devizelor fără analiză tehnică reală; contestarea repetitivă a operaţiunilor; reducerea arbitrară a timpilor de reparaţie; presiuni indirecte pentru acceptarea unor soluţii mai ieftine, dar neconforme cu procedurile producătorilor”, au explicat reprezentanţii organizaţiei.

Aceștia arată că, în 2026, tehnologia modernă face reparațiile mai costisitoare și „nu negociabile”, în condițiile în care reparațiile auto „nu mai sunt simple intervenții mecanice sau estetice”.

Astfel, piața se confruntă cu vehicule electrice și sisteme de înaltă tensiune, calibrări obligatorii ADAS — radare, camere și senzori —, proceduri stricte impuse de constructori, echipamente de diagnoză și măsurare tot mai costisitoare, precum și cu un deficit de personal calificat și presiune salarială. În acest context, menținerea tarifelor de manoperă la niveluri care nu reflectă costurile reale devine o frână economică și un risc direct pentru calitatea reparațiilor și, implicit, pentru siguranța rutieră.

POSA mai avertizează că problema nu vizează doar service-urile independente, ci riscă să se extindă la întregul lanț auto, cu efecte asupra reprezentanțelor, dealerilor și importatorilor.

POSA avertizează că dezechilibrele structurale din piață vor duce la întârzieri tot mai mari în soluționarea dosarelor, vor împinge tot mai multe situații spre litigii și blocaje și vor pune presiune pe calitatea reparațiilor. În același timp, piața muncii va deveni mai fragilă, întrucât personalul calificat nu va rămâne într-un sistem care îl obligă să lucreze la limită și în pierdere.

Organizația precizează că nota de plată finală nu va fi achitată de cei care controlează mecanismele, ci de consumatorii care plătesc asigurări tot mai scumpe și de service-urile care își asumă responsabilitatea tehnică și legală a reparațiilor.