Scandal între Pescobar și patronul Fryday. Acuzații, replici tăioase și amenințări cu instanța

Un conflict public între doi antreprenori cunoscuți din industria HoReCa a atras atenția spațiului online la începutul anului 2026. Paul Nicolau, cunoscut sub numele de Pescobar, și Lucian Florea, fondatorul lanțului de restaurante Fryday, și-au adresat acuzații reciproce prin intermediul rețelelor de socializare și al declarațiilor publice.

Schimbul de replici a inclus afirmații privind relații profesionale, colaborări de afaceri, surse de finanțare și proveniența produselor utilizate în restaurante, iar situația ar putea ajunge, potrivit uneia dintre părți, în fața instanței de judecată.

Disputa a fost inițiată de un material video publicat online de Paul Nicolau, în care acesta a făcut referiri critice la activitatea și strategia de business a lui Lucian Florea. Ulterior, Florea a reacționat prin declarații în care a respins acuzațiile și a anunțat posibilitatea demarării unor acțiuni legale. Conflictul a generat reacții ample în mediul online, fiind distribuit și comentat pe mai multe platforme.

Primele declarații publice au apărut pe contul de TikTok al lui Paul Nicolau, unde acesta a publicat un videoclip în care a afirmat că nu achiziționează produse de la Fryday din cauza prețurilor practicate. În același material, Nicolau a făcut referiri la relația sa anterioară cu Lucian Florea și la sprijinul pe care susține că i l-ar fi oferit acestuia în trecut.

Potrivit spuselor sale, Paul Nicolau afirmă că l-ar fi ajutat pe Florea într-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar și că ulterior ar fi constatat încercări de a interveni în relațiile sale comerciale. „M-a deranjat că a sunat oameni cu care eu colaborez să le spună să nu mai colaboreze cu mine”, a declarat Nicolau în videoclipul publicat.

Acesta a susținut că intenționează să recupereze resursele pe care afirmă că le-ar fi pus la dispoziția lui Lucian Florea, precizând că va face demersurile necesare în acest sens.

În intervențiile sale publice, Paul Nicolau a formulat și acuzații legate de proveniența materiilor prime utilizate în restaurantele Fryday. Acesta a afirmat că puiul folosit nu ar proveni exclusiv din România, ci ar fi importat din alte state. „30% e pui de la Transavia, 70% e pui din Polonia, Bulgaria”, a declarat Nicolau în materialul video.

Totodată, acesta a susținut că discursul public al lui Lucian Florea, axat pe ideea de produse românești și patriotism economic, nu ar corespunde realității. „Minte publicul. Stai așa, dintr-o minciună de asta și ai uitat unde ai plecat când ai venit să ceri sfaturi”, a afirmat Pescobar.

Declarațiile au fost preluate de mai multe publicații online, printre care și RomaniaTV.net, amplificând impactul public al conflictului.

În cadrul aceluiași material video, Paul Nicolau a făcut afirmații legate de presupuse relații personale ale lui Lucian Florea, despre care a spus că ar fi avut un rol în dezvoltarea afacerii Fryday. Nicolau a menționat o presupusă relație profesională cu o persoană din conducerea unei instituții bancare, afirmând că aceasta ar fi facilitat accesul la finanțare.

„Lumea trebuie să înțeleagă că toată expansiunea asta a lui Lucica s-a datorat faptului că a fost cu o doamnă directoare de la Raiffeisen”, a spus Pescobar. El a adăugat că nu consideră acest aspect ca fiind unul care să poată fi judecat, dar a explicat că a ales să vorbească public din cauza diferenței dintre mesajul public și ceea ce susține că ar fi realitatea din spatele afacerii.

În replică, Lucian Florea a respins public toate acuzațiile formulate de Paul Nicolau, afirmând că acestea nu reflectă realitatea. Potrivit lui Florea, relația dintre cei doi s-ar fi răcit în urmă cu mai multe luni, fără a exista un conflict direct.

„Eu cu Paul n-am mai vorbit de câteva luni de zile, nici nu intenționez să o fac. Nu m-am certat cu el. N-am nimic personal”, a declarat Florea. Acesta a explicat că distanțarea ar fi apărut din motive profesionale și de viziune, fără a exista discuții tensionate.

Florea a negat categoric acuzațiile privind intervențiile în relațiile comerciale ale lui Nicolau. „Nu m-am băgat, nici nu mă interesează”, a spus el, precizând că a contactat persoanele menționate pentru a verifica dacă ar fi existat astfel de discuții.

Referitor la afirmațiile despre relațiile cu reprezentanți ai sistemului bancar, Lucian Florea a declarat că legătura invocată este una strict profesională. „Este o relație profesională pe care i-am dat-o și lui, că are numărul doamnei, avem relația de corporate la Suceava”, a afirmat acesta.

De asemenea, Florea a respins insinuările legate de viața sa personală, subliniind că are familie și că nu există elemente reale care să susțină afirmațiile făcute public. „Eu am familie, nu există așa ceva”, a spus fondatorul Fryday.

El a menționat că astfel de declarații ar putea avea consecințe legale și a indicat posibilitatea ca persoanele vizate de afirmații să inițieze acțiuni în instanță.

Lucian Florea a precizat că, în cazul în care afirmațiile publice vor continua, ia în calcul demersuri legale. „Probabil dacă o să continue așa, o să merg pe cale legală”, a declarat acesta.

Fondatorul Fryday a mai spus că nu consideră conflictul ca fiind o strategie de marketing și că nu dorește escaladarea situației. „Eu sunt om de afaceri și îmi văd treaba mea. Nu fac circ”, a afirmat Florea, adăugând că nu își dorește să mai colaboreze sau să aibă relații personale cu Paul Nicolau.

Conflictul dintre cei doi antreprenori se înscrie într-un context mai larg al disputelor publice din industria HoReCa, unde competiția ridicată și vizibilitatea din mediul online pot amplifica rapid tensiunile. Lucian Florea a fost implicat și anterior în schimburi de replici online, iar Paul Nicolau este cunoscut pentru prezența sa activă pe rețelele de socializare.

Deocamdată, nu există informații oficiale privind inițierea unor acțiuni legale concrete, însă declarațiile ambelor părți indică o ruptură definitivă a relației dintre cei doi și posibilitatea ca disputa să fie tranșată în instanță.