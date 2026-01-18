Creșterea polițelor RCA a produs un efect de domino care ruinează buzunarul românului

Creșterea primelor RCA pune presiune directă pe transportatorii de marfă și se răsfrânge asupra prețurilor în lanțul logistic.

Transportul rutier de marfă este un pilon fundamental al economiei României. Pe lângă rolul de conectare a producătorilor cu piețele interne și externe, sectorul generează mii de locuri de muncă și reprezintă o sursă importantă de venituri pentru firmele mici și mijlocii. Creșterea costurilor cu asigurările de răspundere civilă auto (RCA), însă, a devenit în ultimii ani una dintre cele mai mari provocări pentru industria logistică.

Datele oficiale furnizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), organismul care reglementează piața asigurărilor, arată că în perioada recentă primele RCA pentru vehiculele comerciale au crescut semnificativ. În mod normal, RCA ar trebui să reflecte riscul real de daune și accidente, dar evoluțiile recente arată o tendință de majorare disproporționată a primelor pentru autovehiculele grele utilizate la transportul de marfă, în comparație cu cele pentru autoturisme.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România, principala organizație patronală a transportatorilor, asemnalat în repetate rânduri că scumpirea asigurărilor RCA pune presiune directă pe bugetele firmelor din domeniu. Transportatorii trebuie să achite prime mult mai mari pentru aceleași contracte de asigurare comparativ cu acum câțiva ani, fără ca nivelul daunelor reale să fi crescut în aceeași măsură.

Această evoluție afectează în mod deosebit companiile mici și mijlocii, care operează flote de camioane și vehicule comerciale ușoare și care nu pot transfera integral costurile suplimentare către clienți. UNTRR a atras atenția că, în unele cazuri, cheltuielile cu RCA ajung să reprezinte o pondere semnificativă din cifra de afaceri a operatorilor logistici, ceea ce limitează investițiile în flote noi, în modernizarea vehiculelor sau în digitalizarea operațiunilor.

În analiza sa asupra pieței asigurărilor, Consiliul Concurenței a indicat că piața RCA din România prezintă anumite deficiențe de concurență și transparență care pot contribui la niveluri ridicate ale primelor.

Deși transportul de marfă implică riscuri obiective mai ridicate decât simplele deplasări urbane, Consiliul Concurenței a atras atenția că structura de costuri a asigurărilor trebuie să reflecte cât mai corect și eficient riscurile asumate de asigurători, fără marje nejustificat de largi pentru unii jucători.

Autoritatea a mai semnalat că lipsa unor mecanisme eficiente de control al fraudelor și al daunelor simulate sau nejustificate poate crește costurile pentru toți participanții la piață, iar o parte din aceste costuri se regăsesc în creșterea primelor RCA.

Transportatorii rutieri includ în mod normal costul asigurărilor în structura de calcul a prețurilor pentru serviciile de transport de marfă. Creșterea primelor RCA se traduce astfel în costuri operaționale mai ridicate, care la rândul lor sunt reflectate în tarifele cerute clienților — producători, distribuitori, comercianți. Într-o piață deja presată de costurile la combustibil, taxe de drum și costuri cu personalul, o majorare a RCA se adaugă unei presiuni mixte asupra competitivității serviciilor românești de transport în raport cu alte state europene.

Pe termen mediu și lung, aceste creșteri de costuri pot avea efecte în lanț: consumatorii finali pot plăti prețuri mai mari pentru bunuri, în special cele care depind de transportul rutier pentru livrare.

În același timp, firmele mici de transport pot fi forțate să își reducă investițiile în flote mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, întrucât o parte mai mare din venituri trebuie alocată pentru RCA.

Mai mulți factori explică evoluția costurilor de asigurare:

Un element important este creșterea generală a costurilor de reparare și înlocuire a vehiculelor grele, din cauza inflației în sectorul pieselor auto și al serviciilor de reparație. Aceasta se traduce într-un risc mai mare pentru asigurători și, implicit, în necesitatea de a majora primele pentru a acoperi potențialele daune.

Un alt factor semnalat de specialiști este intensificarea controlului financiar și penal asupra fraudei în asigurări. Deși combaterea fraudelor este esențială pentru sănătatea pieței, costurile de investigare și de litigii se reflectă și ele în tarifele practicate.

În fine, structura pieței asigurărilor RCA în România, caracterizată de un număr relativ redus de jucători semnificativi, poate limita presiunea competitivă asupra prețurilor, ceea ce permite menținerea unor marje mai ridicate de primă.

Autoritatea de Supraveghere Financiară publică periodic rapoarte și statistici privind evoluția pieței asigurărilor, inclusiv RCA. De exemplu, în rapoartele recente privind piața RCA se poate observa o tendință de creștere a primelor pe segmentele de vehicule comerciale și camioane comparativ cu aceeași perioadă a anilor precedenți, o evoluție care confirmă percepția transportatorilor profesioniști despre presiunea costurilor.