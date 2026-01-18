Social

Creșterea polițelor RCA a produs un efect de domino care ruinează buzunarul românului

Comentează știrea
Creșterea polițelor RCA a produs un efect de domino care ruinează buzunarul românuluiPortofel. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Creșterea primelor RCA pune presiune directă pe transportatorii de marfă și se răsfrânge asupra prețurilor în lanțul logistic.

Transportul rutier de marfă este un pilon fundamental al economiei României. Pe lângă rolul de conectare a producătorilor cu piețele interne și externe, sectorul generează mii de locuri de muncă și reprezintă o sursă importantă de venituri pentru firmele mici și mijlocii. Creșterea costurilor cu asigurările de răspundere civilă auto (RCA), însă, a devenit în ultimii ani una dintre cele mai mari provocări pentru industria logistică.

Datele oficiale furnizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), organismul care reglementează piața asigurărilor, arată că în perioada recentă primele RCA pentru vehiculele comerciale au crescut semnificativ. În mod normal, RCA ar trebui să reflecte riscul real de daune și accidente, dar evoluțiile recente arată o tendință de majorare disproporționată a primelor pentru autovehiculele grele utilizate la transportul de marfă, în comparație cu cele pentru autoturisme.

Transportatorii acuză creșterea costurilor care le reduce competitivitatea

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România, principala organizație patronală a transportatorilor, asemnalat în repetate rânduri că scumpirea asigurărilor RCA pune presiune directă pe bugetele firmelor din domeniu. Transportatorii trebuie să achite prime mult mai mari pentru aceleași contracte de asigurare comparativ cu acum câțiva ani, fără ca nivelul daunelor reale să fi crescut în aceeași măsură.

De ce pierzi căldura iarna. Greșeli care îți cresc factura la energie
De ce pierzi căldura iarna. Greșeli care îți cresc factura la energie
Represiunea din Iran a lăsat în urmă 16.500 de morți și 330.000 de răniți
Represiunea din Iran a lăsat în urmă 16.500 de morți și 330.000 de răniți

Această evoluție afectează în mod deosebit companiile mici și mijlocii, care operează flote de camioane și vehicule comerciale ușoare și care nu pot transfera integral costurile suplimentare către clienți. UNTRR a atras atenția că, în unele cazuri, cheltuielile cu RCA ajung să reprezinte o pondere semnificativă din cifra de afaceri a operatorilor logistici, ceea ce limitează investițiile în flote noi, în modernizarea vehiculelor sau în digitalizarea operațiunilor.

Consiliul Concurenței atenționează: O piață asigurărilor cu decalaje și riscuri de prețuri inechitabile

În analiza sa asupra pieței asigurărilor, Consiliul Concurenței a indicat că piața RCA din România prezintă anumite deficiențe de concurență și transparență care pot contribui la niveluri ridicate ale primelor.

Deși transportul de marfă implică riscuri obiective mai ridicate decât simplele deplasări urbane, Consiliul Concurenței a atras atenția că structura de costuri a asigurărilor trebuie să reflecte cât mai corect și eficient riscurile asumate de asigurători, fără marje nejustificat de largi pentru unii jucători.

Autoritatea a mai semnalat că lipsa unor mecanisme eficiente de control al fraudelor și al daunelor simulate sau nejustificate poate crește costurile pentru toți participanții la piață, iar o parte din aceste costuri se regăsesc în creșterea primelor RCA.

Impactul direct asupra costurilor de transport și, pe termen lung, asupra prețurilor bunurilor

Transportatorii rutieri includ în mod normal costul asigurărilor în structura de calcul a prețurilor pentru serviciile de transport de marfă. Creșterea primelor RCA se traduce astfel în costuri operaționale mai ridicate, care la rândul lor sunt reflectate în tarifele cerute clienților — producători, distribuitori, comercianți. Într-o piață deja presată de costurile la combustibil, taxe de drum și costuri cu personalul, o majorare a RCA se adaugă unei presiuni mixte asupra competitivității serviciilor românești de transport în raport cu alte state europene.

Pe termen mediu și lung, aceste creșteri de costuri pot avea efecte în lanț: consumatorii finali pot plăti prețuri mai mari pentru bunuri, în special cele care depind de transportul rutier pentru livrare.

În același timp, firmele mici de transport pot fi forțate să își reducă investițiile în flote mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, întrucât o parte mai mare din venituri trebuie alocată pentru RCA.

Cauzele structurale ale creșterii primelor RCA

Mai mulți factori explică evoluția costurilor de asigurare:

Un element important este creșterea generală a costurilor de reparare și înlocuire a vehiculelor grele, din cauza inflației în sectorul pieselor auto și al serviciilor de reparație. Aceasta se traduce într-un risc mai mare pentru asigurători și, implicit, în necesitatea de a majora primele pentru a acoperi potențialele daune.

Un alt factor semnalat de specialiști este intensificarea controlului financiar și penal asupra fraudei în asigurări. Deși combaterea fraudelor este esențială pentru sănătatea pieței, costurile de investigare și de litigii se reflectă și ele în tarifele practicate.

În fine, structura pieței asigurărilor RCA în România, caracterizată de un număr relativ redus de jucători semnificativi, poate limita presiunea competitivă asupra prețurilor, ceea ce permite menținerea unor marje mai ridicate de primă.

Ce spun datele ASF despre evoluția RCA pentru vehicule comerciale

Autoritatea de Supraveghere Financiară publică periodic rapoarte și statistici privind evoluția pieței asigurărilor, inclusiv RCA. De exemplu, în rapoartele recente privind piața RCA se poate observa o tendință de creștere a primelor pe segmentele de vehicule comerciale și camioane comparativ cu aceeași perioadă a anilor precedenți, o evoluție care confirmă percepția transportatorilor profesioniști despre presiunea costurilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:00 - De ce pierzi căldura iarna. Greșeli care îți cresc factura la energie
07:55 - Represiunea din Iran a lăsat în urmă 16.500 de morți și 330.000 de răniți
07:49 - Puțini votanți AUR spun ce spune Moscova, toți spun ce spune Stolojan
07:43 - Gerul pune presiune pe infrastructura feroviară. Măsuri speciale anunțate de CFR
07:32 - Alertă astrologică pe 18 ianuarie. Cinci zodii sunt sfătuite să fie atente la sănătate
07:23 - Țările în care magazinele sunt închise duminica. Regulile care limitează activitatea la final de săptămână

HAI România!

Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea

Proiecte speciale