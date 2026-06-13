Marile forțe ale industriei auto de pe continent, Volkswagen, Stellantis și Renault, care controlează împreună aproape 60% din producția europeană de vehicule, trag un semnal de alarmă major. Aceste companii solicită autorităților de la Bruxelles implementarea de urgență a unei reguli clare bazate pe conceptul „Fabricat în Europa”.

Obiectivul principal este obținerea unor stimulente financiare și legislative mult mai solide, capabile să protejeze și să impulsioneze producția din interiorul blocului comunitar, conform Reuters.

Printr-o scrisoare oficială trimisă direct parlamentarilor europeni, cei trei titani ai industriei propun o măsură restrictivă: minimum 70% din valoarea economică a oricărui autoturism comercializat pe teritoriul Uniunii Europene să fie generată în interiorul frontierelor comunitare. Această regulă strictă ar urma să fie aplicată pe absolut toate palierele fluxului industrial, pornind de la etapele inițiale de design și dezvoltare tehnologică, până la producția pieselor componente și asamblarea propriu-zisă din fabrici.

Demersul comun vine într-un moment de reevaluare strategică la nivel înalt. Uniunea Europeană se află în plin proces de analiză privind introducerea unui cadru legal dedicat conceptului „Fabricat în Europa”, element considerat vital în strategia industrială axată pe tranziția globală către mobilitatea electrică. În prezent, oficialii de la Bruxelles evaluează diferite praguri pentru conținutul local, precum și noi scheme financiare de sprijin corelate direct cu volumul producției realizate în spațiul european.

Reprezentanții celor trei consorții auto atrag atenția că industria de pe continent traversează o criză fără precedent, fiind presată de decalajele tehnologice majore față de rivalii din Asia sau America, dar și de costurile sufocante legate de energie, logistică și normele ecologice rigide. Situația din piață rămâne extrem de îngrijorătoare, volumul anual al vânzărilor fiind în continuare cu aproximativ trei milioane de unități sub nivelul înregistrat în anul 2019, înainte de izbucnirea crizelor succesive.

Pe lângă protejarea pieței, constructorii cer măsuri specifice care să faciliteze producția locală, cum ar fi subvenții dedicate fabricilor de baterii și o relaxare a normelor stricte pentru mașinile de dimensiuni reduse, o condiție obligatorie pentru reducerea prețurilor la vehiculele electrice.

„Dorim să oferim clasei de mijloc din Europa automobile curate, accesibile şi tehnologice de ultimă generaţie”, au transmis companiile în scrisoare.

Constructorii auto țin să precizeze că această inițiativă nu urmărește transformarea Europei într-o piață complet închisă sau protecționistă în mod abuziv, ci oprirea fenomenului periculos de relocare a capacităților industriale către state terțe. Realitatea din teren arată că presiunea externă este uriașă, în condițiile în care aproximativ 26% din totalul mașinilor vândute în clipa de față pe piața europeană provin din importuri.