Renault cere Uzinei Dacia din Mioveni reducerea costurilor: Tendința este îngrijorătoare. “Striker” nu va fi produs în România

Uzina Dacia de la Mioveni produce aproape 1.300 de mașini pe zi, dar costurile s-au dublat în cinci ani, relatează zf.ro. Oficialii Renault avertizează că fără reducerea cheltuielilor, viitoarele modele nu vor mai fi fabricate în România.

Uzina Dacia de la Mioveni menține o producție stabilă de aproximativ 1.300 de mașini pe zi, potrivit datelor oficiale.

„Sincer, reuşesc să producă peste 1.000 de maşini pe zi, aproape 1.300 pe zi, în mod constant. Este o maşinărie foarte, foarte bună de producţie. Competenţele oamenilor sunt foarte ridicate”, a spus Thierry Charvet, chief industry & quality officer al grupului Renault.

Performanța industrială nu schimbă însă realitatea economică. Inflația, costul energiei și fiscalitatea ridicată din România afectează competitivitatea fabricii.

„Inflaţia a fost cea mai mare din ultimii cinci ani. Costurile s-au dublat - salariul minim, costul energiei, toate au crescut. Poate deveni o problemă. Tendinţa este îngrijorătoare”, a mai declarat Charvet.

Noul Dacia Striker, primul model de segment C al mărcii, va fi asamblat în Bursa, Turcia, și nu la Mioveni. Modelul este un crossover familial de 4,62 metri, iar Turcia devine astfel a patra țară care produce mașini Dacia, după România, Maroc și China.

Katrin Adt, CEO Dacia, explică decizia: „Când am decis pentru această maşină, Mioveni atinsese capacitatea maximă. Existau alte locaţii de producţie unde era posibil să includem această maşină. Nu a fost o decizie împotriva României, ci o decizie pentru competitivitate şi o decizie pentru întregul grup de a exploata cât mai mult activele existente.”

Adt spune însă că țara noastră rămâne un pilon esenţial pentru Dacia: „România este foarte importantă şi este un pilon esenţial pentru Dacia. Dacia vine din România şi va rămâne un pilon foarte important.”

Fabrice Cambolive, Chief Growth Officer și CEO Renault, a fost direct în privința provocărilor de la Mioveni. La o întrebare despre viitorul fabricii, el a răspuns fără echivoc: „Băieţi, trebuie să scădeţi costurile.”

Cambolive a recunoscut și problemele de producție din ianuarie-februarie, cauzate de schimbarea tuturor motoarelor din gamă.

În privința roboților umanoizi CALVIN, Thierry Charvet a precizat că aceștia vor fi implementați mai întâi în Europa de Vest și Coreea.

În uzinele Dacia din România, automatizarea avansată nu va fi introdusă imediat și nu reprezintă o soluție pe termen scurt pentru costuri.

Industria auto din România a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 32 de miliarde de euro, în scădere față de 34 de miliarde în 2024. Cele două uzine Dacia, de la Mioveni și Craiova, au asamblat 545.510 vehicule în 2025, cu 2,6% sub numărul din 2024. În februarie 2026, Ford Otosan a depășit Dacia la producția lunară cu 299 de vehicule.

Factorii principali care afectează industria auto românească sunt costurile energetice aproape triple față de 2020 și impozitul pe cifra de afaceri, care descurajează investițiile.