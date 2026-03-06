Social

Dacia va lansa noul model pe 10 martie. Va concura cu Toyota și Skoda și va costa mai puțin decât un Bigster

Dacia va lansa noul model pe 10 martie. Va concura cu Toyota și Skoda și va costa mai puțin decât un BigsterDacia Striker va fi lansat pe 10 martie. Sursa foto: captură video
Dacia va lansa noul model, Striker, pe 10 martie. Va fi mai accesibil decât Bigster și va concura cu Toyota și Skoda, relatează gsp.ro.

Noul model Dacia va fi prezentat oficial pe 10 martie

Dacia a anunțat oficial numele viitorului său crossover de dimensiuni compacte, Striker. Primul dintre cele două modele pe care marca le va lansa în acest an va fi dezvelit pe 10 martie, când vor fi prezentate și detaliile privind designul, prețul și data de lansare pe piață.

Evenimentul FutuREady, organizat de Grupul Renault, va marca prezentarea oficială a modelului și va oferi informații despre planurile strategice ale Dacia. Marca românească a declarat că Striker este conceput pentru a „sparge tiparele” și pentru a aduce un design inovator în segmentul crossover-urilor compacte.

Numele model Dacia reflectă ambiția brandului

Inițial cunoscut sub denumirile C-Neo și ulterior Spacer, noul crossover a primit numele Striker, continuând tradiția Dacia de a utiliza terminația „ER”, întâlnită și la modelele Duster, Jogger sau Bigster. Reprezentanții mărcii subliniază că este un nume ușor de pronunțat, cu fonetică puternică și memorabilă.

Potrivit Dacia, termenul „Striker” derivă din expresia „a da lovitura / a nimeri ținta” și simbolizează provocarea, robustetea și energia pozitivă a modelului. Numele reflectă ambiția și versatilitatea crossover-ului, prezentându-l ca partener ideal de călătorie.

Dacia Striker

Dacia Striker. Sursa foto: captură video

Dacia Striker, dimensiuni și poziționare pe piață

Striker va fi un crossover break dimensionat pentru segmentul C, destinat să concureze cu modele precum Toyota Corolla Touring Sports și Skoda Octavia, potrivit informațiilor publicate de topgear.com. Noul model va păstra câteva caracteristici de la Bigster, inclusiv ampatamentul de 2,70 metri și o lungime similară de aproximativ 4,60 metri.

Motorizări și tehnologii

Motorizările vor include un motor cu trei cilindri 1.2 TCe dotat cu microhibridizare de 48V, care dezvoltă 140 CP în versiunea cu tracțiune față și este compatibil GPL.

De asemenea, va fi disponibil un motor cu patru cilindri 1.8 full hybrid, care generează 155 CP și aproximativ 300 Nm.

Prețul unei Dacia Striker va fi mai accesibil decât Bigster

Conform estimărilor, prețul noului Striker va fi în jur de 23.900 €, adică cu 1.100 € mai puțin decât costă Dacia Bigster.

Astfel, modelul va ocupa o poziție mai accesibilă pe piață, menținând în același timp dimensiunile și caracteristicile de crossover versatil.

