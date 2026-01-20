Dacia cucerește piața europeană: SUV-ul lansat în 2025, cel mai căutat model

Marca Dacia continuă să impresioneze pe piața europeană. Grupul Renault a raportat marți o creștere de 3,2% a vânzărilor în 2025, ajungând la 2,33 milioane de vehicule, marcând al treilea an consecutiv de creștere pentru constructorul auto francez, potrivit AFP. SUV-ul Bigster s-a impus drept cel mai bine vândut model din Europa.

Dacia a comercializat anul trecut 697.408 vehicule, în creștere cu 3,1% față de 2024, depășind astfel pragul de 10 milioane de unități vândute din 2004.

În Europa, marca a înmatriculat 601.765 de vehicule, un avans de 2,9% și o cotă de piață de 7,9% pe segmentul autoturismelor.

Performanța este susținută de cele cinci modele principale ale mărcii, în special de Sandero, cel mai bine vândut autoturism din Europa pe toate canalele.

Lansat în al doilea trimestru al anului 2025, Bigster s-a clasat ca cel mai bine vândut C-SUV pentru clienții privați în a doua jumătate a anului. Rezultatele solide confirmă strategia Dacia de a combina modele accesibile cu design modern, pregătind terenul pentru noi lansări și extinderea prezenței pe piața europeană în 2026.

Dacia accelerează electrificarea gamei

În 2025, Dacia a făcut pași importanți în direcția electrificării modelelor sale. Vânzările de vehicule hibride, susținute de modelele Duster și Bigster, s-au dublat, înregistrând o creștere de 121,7%, și reprezintă acum 19,2% din totalul vânzărilor mărcii, în urcare cu 10,3 puncte procentuale față de anul precedent.

Aproximativ unul din patru autoturisme Dacia vândute este acum electrificat, dublu față de 2024.

În același timp, marca Renault a raportat o creștere de 3,2% a vânzărilor, ajungând la 1,63 milioane de unități. Creșterea a fost susținută în special de o avans de 10% al autoturismelor, în timp ce vânzările de vehicule utilitare au scăzut cu 16,5%.

„Rezultatele comerciale ale Grupului reflectă alinierea dintre planul nostru de produs axat pe valoare, politica noastră comercială riguroasă şi strategia noastră consecventă. Anul acesta, performanţa noastră internaţională completează creşterea noastră în Europa. Iar complementaritatea mărcilor şi tehnologiilor noastre este un punct forte în satisfacerea nevoilor în continuă evoluţie ale clienţilor noştri", a spus Fabrice Cambolive, director de creştere la Grupul Renault.

Pentru 2026, grupul Renault își propune să își întărească oferta de produse prin modernizarea și extinderea gamei de vehicule, atât cu motoare convenționale, cât și electrice, pe piața europeană. Printre noutăți se numără noul Renault Clio, Renault Twingo E-Tech electric, o Dacia complet electrică în segmentul A, o Dacia hibridă în segmentul C și modelul Alpine A390.

Pe plan internațional, grupul vizează creșterea prezenței prin modele precum Renault Boreal în America Latină și Turcia, Renault Duster în India, Renault Filante în Coreea de Sud și pe alte piețe externe, precum și lansarea unei noi camionete Renault în America Latină. Strategia urmărește consolidarea poziției pe piețele existente și extinderea în regiuni cu potențial ridicat.