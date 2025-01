Economie Noi modele ale Daciei Bigster. Ce prețuri au și ce le deosebește







Clienții din România pot comanda noul model Dacia Bigster începând cu 9 ianuarie. Modelul ESSENTIAL costă 23.000 de euro, în timp ce modelele hibride JOURNEY sau EXTREME costă 29.500 de euro.

Costurile Dacia Bigster pentru fiecare model în parte

ESSENTIAL

TCe 140 - 23 000 euro

EXPRESSION

TCe 140 B2 2: 24 400 euro;

TCe 130 4X4 B2: 26 900;

Hybrid 155 B2: 27 900

JOURNEY

TCe 140 B3: 26 000 euro;

Hybrid 155: 29 500

EXTREME

TCe 140: 26 000;

TCe 130 4X4: 28 500;

Hybrid 155: 29 500.

Detalii ce fac diferența între modelele Dacia Bigster

Există patru nivele de echipare disponibile pentru noul Dacia Bigster

Bigster: Există două versiuni de bază, exprimare și finalizate, care sunt disponibile la un preț egal:

Bigster Journey și Bigster Extreme sunt două modele diferite.

Bigster Extreme are un plafon panoramic cu deschidere electrică și funcție oscilobatantă, bare de pavilion modulabile, sistem Hill Descend Control și covorașe de cauciuc în echiparea de serie.

Bigster Journey are un hayon cu acționare electrică și un scaun șofer cu reglaje electrice în echiparea de serie.

Bigster lansează o nouă culoare de caroserie

Dacia Bigster lansează noua nuanță de caroserie Indigo Blue în colecția Dacia.

Xavier Martinet, directorul de marketing, vânzări și operațiuni pentru marca Dacia, spune că noua Dacia Bigster este un model „de cucerire” menit să atragă noi clienți către brandul românesc, în special cei care provin din alte mărci sau de la mașini second-hand.

„Noi cu Bigster mergem acum în premieră pe segmentul C al SUV-urilor în Europa, care are un volum de circa 3 milioane de unităţi. Ne aşteptăm ca 70% dintre clienţi să fie unii noi pentru marcă. Bigster este mai bine echipat ca alte modele Dacia, dar vorbim de un segment nou, unde clienţii nu sunt la fel de constrânşi când vine vorba de bugetul alocat. Mai mult, ne-am uitat la cerinţele pieţei din Germania, unde avem cel mai mare segment C SUV din Europa. Respectăm esenţialul şi venim cu un preţ de 20% sub concurenţă“, a declarat Xavier Martinet.