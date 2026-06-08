Politica

Senatul a votat scutirea de impozit pentru mașinile care transportă acest tip de marfă

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Senatul a votat scutirea de impozit pentru mașinile care transportă acest tip de marfăTrafic. Sursă foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

O gură de oxigen pentru apicultorii români vine de la Parlament. Senatul a adoptat, în ședința de luni, un proiect de lege extrem de important pentru sectorul apicol. Inițiativa legislativă prevede scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport pentru toate autovehiculele utilizate în mod exclusiv în activitatea de transport al stupilor în pastoral apicol.

Proiectul a trecut de prima cameră parlamentară cu o largă majoritate, înregistrându-se 88 de voturi pentru, doar un vot împotrivă și 18 abțineri.

Mașini care vor fi scutite de impozite

Această propunere legislativă are ca scop completarea Codului fiscal. Concret, prin acest proiect, la articolul 469 din actul normativ a fost introdusă o nouă scutire de la plata impozitului pe mijloacele de transport. Măsura vizează în mod direct vehiculele specializate pentru transportul stupilor în pastoral, cu condiția ca acestea să fie omologate în acest sens de către Registrul Auto Român.

Decizia vine în sprijinul unei categorii profesionale puternic afectate de majorările de taxe din ultima perioadă, oferind o reglementare clară pentru camioanele și utilajele folosite în stupăritul pastoral.

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Apicultorii au cerut sprijinul autorităților după majorarea taxelor

Senatoarea PSD Daniela Mihai a explicat contextul în care a apărut această inițiativă legislativă și a atras atenția asupra problemelor mari cu care se confruntă producătorii de miere.

„În urma măsurilor luate de către guvern privind creşterea impozitelor pentru toate categoriile de maşini indiferent la ce sunt folosite, apicultorii s-au trezit că aveau de achitat sume uriaşe pentru camionetele cu care îşi mută albinele mai aproape de zonele de care acestea găsesc hrana”, a declarat Daniela Mihai.

Parlamentarul a mai precizat că asociaţia crescătorilor de albine din România a solicitat anterior executivului să analizeze posibilitatea reintroducerii autovehiculelor omologate ca apicole în categoria celor scutite de la plata impozitului, conform prevederilor articolului 469 din Codul fiscal, însă demersul lor a rămas fără nici un răspuns din partea Guvernului.

Sectorul apicol românesc este amenințat de importurile ieftine

Justificarea adoptării acestui proiect de lege ține și de contextul economic dificil pe care îl traversează apicultura din țara noastră, marcat de concurența produselor venite din afara spațiului european și de problemele climatice.

„Adoptarea acestei modificări legislative prin care autovehiculele folosite la transportul albinelor vor fi scutite de impozitul auto - pentru că transportul stupilor nu este o activitate comercială de transport rutier, ci o operaţiune tehnologică esenţială pentru producţia apicolă - reprezintă o gură de oxigen pentru apicultori, în condiţiile în care aceştia se luptă deja cu importurile masive de miere ieftină, dar de slabă calitate, în special din ţările Mercosur, Ucraina şi China.

Dacă nu adoptăm această iniţiativă, vom avea un declin şi mai accentuat al apiculturii româneşti, cumulat cu schimbările climatice, cu mortalitatea crescută de anul trecut, cu reducerea producţiei şi prezenţa concurenţei neloiale din partea produselor apicole extracomunitare", a subliniat senatoarea Daniela Mihai.

Proiectul de lege nu va intra încă în vigoare. Senatul a fost prima cameră sesizată în acest caz, iar inițiativa va fi trimisă pentru dezbatere și vot final la Camera Deputaților, care este for decizional.

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