Cum plătim taxele și impozitele în 2026. Calendar, penalități și schimbările fiscale care intră în vigoare

Creșterea impozitelor pe locuințe și mașini, taxarea suplimentară a câștigurilor la bursă și a veniturilor din criptomonede, dar și schimbările privind contribuțiile de sănătate pentru activitățile independente sunt măsurile care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că și anul 2026 se anunță dificil pentru populație, însă a susținut că, „din 2027 există toate premisele unei creșteri economice consistente”. El a mai arătat că, în acest moment, nu sunt prevăzute alte măsuri care să afecteze bugetele familiilor, în afara celor deja votate.

Printre acestea se numără și noua taxă pe proprietate, adoptată de Parlament în august, care intră în vigoare tot la 1 ianuarie 2026.

Impozitul pe locuințe va crește anul viitor cu aproape 80%. În paralel, Guvernul a decis triplarea impozitului special aplicat proprietăților scumpe: case cu valoare de peste 500.000 de euro (2,5 milioane lei) și mașini de peste 75.000 de euro (375.000 lei). Cota va urca de la 0,3% la 0,9% din valoarea care depășește pragurile stabilite.

Impozitul auto va crește și el, de această dată în funcție de gradul de poluare, detaliile tehnice urmând să fie publicate în normele metodologice ale Ministerului Finanțelor.

Și veniturile din piața de capital vor fi impozitate mai dur. Câștigurile din acțiuni deținute mai mult de un an vor avea o cotă de impozitare de 3%, față de 1% în prezent. Pentru tranzacțiile pe termen scurt, impozitul va urca de la 3% la 6%.

Veniturile obținute din criptomonede vor fi taxate, din 2026, cu 16% - o creștere considerabilă față de cota actuală de 10%.

Pentru PFA-uri și alte forme de activitate independentă, baza de calcul pentru contribuțiile de sănătate (CASS) va crește la 72 de salarii minime pe an, față de 60 în prezent. Măsura va majora contribuția minimă datorată, indiferent de venitul efectiv realizat.

Veniturile din închirierea locuințelor în regim hotelier, prin platforme precum Airbnb sau Booking, vor fi taxate cu o cotă forfetară de 30%. Amenda maximă pentru muncă nedeclarată va putea ajunge la 1 milion de lei, un nivel fără precedent, justificat de Guvern prin amploarea fenomenului. Pentru fiecare colet extracomunitar de până la 150 de euro se va aplica, din 2026, o taxă fixă de 25 de lei.

Sistemul plăților fiscale din 2026 păstrează termenele de până acum, însă accentul cade pe respectarea scadențelor. Penalitățile pentru întârziere sunt clar reglementate, iar mecanismul este similar atât pentru obligațiile fiscale, cât și pentru cele legate de utilități.

Impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport se achită în două tranșe: 31 martie și 30 septembrie. Codul fiscal stabilește explicit aceste termene. Plata integrală până la 31 martie poate aduce o bonificație, valoarea ei fiind decisă de consiliile locale.

Pentru întârzieri, Codul de procedură fiscală prevede o dobândă de 0,02% pe zi și o penalitate de întârziere de 0,01% pe zi , aplicate cumulativ.

Persoanele fizice care obțin venituri independente, chirii, dividende sau alte venituri supuse autoimpunerii trebuie să depună Declarația Unică până la 25 mai 2026, conform Codului fiscal. Pentru întârzieri se aplică aceleași penalități ca la impozitele locale.