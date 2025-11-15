Plata CASS la pensii ar putea fi neconstituțională, susține un avocat

Intrarea în vigoare a Legii nr. 141/2025, care impune plata CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei, a reaprins discuțiile despre modul în care statul tratează veniturile pensionarilor. Roxana Tudose, avocat partener la Cliza Law Office, atrage atenția că măsura încalcă principiul contributivității și s-ar putea dovedi neconstituțională, potrivit Mediafax.

Modificările aduse Codului fiscal prin Legea nr. 141/2025 reintroduc obligația pensionarilor cu pensii mai mari de 3.000 de lei de a plăti contribuția la sănătate pentru partea de venit care depășește acest prag. Începând cu 1 august 2025, casele de pensii rețin 10% din suma ce depășește limita, diminuând pensia netă a sutelor de mii de beneficiari.

Măsura face parte dintr-o serie de încercări mai vechi ale statului de a identifica surse suplimentare de finanțare pentru pensii. În forma precedentă, dinainte de decembrie 2021, pensiile nu erau supuse CASS, iar veniturile din pensii nu figurau printre cele care necesitau plata contribuției la sănătate.

Legea nr. 141/2025 stabilește că pensionarii cu pensii peste 3.000 de lei vor plăti 10% CASS pentru suma ce depășește acest prag. Măsura reduce veniturile persoanelor care depind integral de pensie pentru a-și asigura un trai minim și afectează în special pensionarii cu venituri apropiate de pragul stabilit.

Potrivit principiului contributivității, cuantumul pensiei trebuie să reflecte contribuțiile efectuate în timpul activității profesionale. Taxarea suplimentară a pensiilor mai mari afectează inclusiv persoane cu contribuții ridicate, cum ar fi cei care au lucrat în condiții speciale, ale căror pensii sunt diminuate prin mecanisme fiscale similare celor considerate neconstituționale în 2022.

Potrivit avocatei Roxana Tudose, plata CASS de 10% pentru pensiile mari reprezintă o ingerință în dreptul de proprietate asupra pensiei, considerată „bun” conform jurisprudenței CEDO. Orice diminuare substanțială a unui astfel de venit trebuie să fie justificată prin motive reale de interes public și proporționale cu scopul urmărit.

Pensionarii care plătesc această contribuție nu beneficiază de servicii suplimentare în domeniul sănătății. Ei nu primesc acces prioritar la servicii medicale și nu sunt incluși în programe speciale. Avocata explică că statul riscă, prin adoptarea rapidă a unor măsuri fiscale contestate și ulterior invalidate, să afecteze drepturile unei categorii vulnerabile și să submineze încrederea cetățenilor în politicile publice.