Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care stabilește distribuirea deciziilor de recalculare a pensiilor prin Poșta Română

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat Legea care confirmă rolul exclusiv al Poștei Române în transmiterea deciziilor de recalculare a pensiilor. Șeful statului a semnat și alte acte normative importante, privind RCA, IMM PLUS și drepturile persoanelor cu handicap.

Președintele Nicușor Dan a semnat Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 89/2024, actul normativ care stabilește procedura de emitere și transmitere a deciziilor de recalculare a pensiilor. Textul confirmă că toate documentele oficiale privind recalcularea sunt trimise exclusiv prin intermediul Poștei Române.

Ordonanța, aflată în vigoare de mai multe luni, și-a produs deja efectele. Mii de pensionari au primit noile decizii, iar Poșta Română a început distribuirea lor integrală la nivel național. Reglementarea a fost considerată necesară pentru a evita întârzieri, suprapuneri instituționale și erori administrative în contextul procesului amplu de recalculare, aflat în desfășurare la nivelul Casei Naționale de Pensii.

Șeful statului a promulgat, pe 13 noiembrie 2025, mai multe acte legislative, fiecare vizând zone diferite ale administrației și economiei. Primul dintre ele este Legea de modificare a Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie RCA. Noua formă a legii are ca obiect adaptarea cadrului legislativ la cerințele pieței, într-un context în care costurile de despăgubire și tarifele de referință au generat dezbateri constante în ultimii ani.

Un alt decret important este cel care aprobă definitiv Ordonanța de Urgență nr. 89/2024. Documentul statuează procedura unitară pentru emiterea și transmiterea deciziilor de pensionare după recalcularea prevăzută în legea pensiilor. În mod explicit, actul stabilește că Poșta Română este singura instituție autorizată să livreze aceste documente. Măsura are rolul de a simplifica fluxul administrativ și de a asigura o distribuție controlată și verificabilă, având în vedere numărul foarte mare de beneficiari.

Președintele a semnat și actul normativ privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 58/2024, care modifică schema de ajutor de stat IMM PLUS. Actualizarea este necesară pentru ajustarea mecanismelor de sprijin dedicate firmelor mici și mijlocii, în contextul noilor condiții economice și al necesității alinierii acestora la reglementările europene.

Ultimul decret promulgat vizează Ordonanța nr. 50/2024, ce modifică Legea nr. 448/2006 privind protecția drepturilor persoanelor cu handicap. Schimbările au rolul de a clarifica și eficientiza modul de acordare a unor servicii și drepturi pentru această categorie socială, într-un context mai larg de revizuire a legislației privind incluziunea.

Recalcularea pensiilor reprezintă unul dintre cele mai ample procese administrative aflate în desfășurare în România. Prin volumul mare de documente și numărul ridicat al beneficiarilor, autoritățile au insistat ca transmiterea deciziilor să fie realizată printr-o singură instituție, cu acoperire națională și cu proceduri clare de distribuție.

Poșta Română este singurul operator cu capacitate logistică suficientă pentru gestiona fluxul de milioane de documente. Prin introducerea procedurii în lege, distribuirea devine obligatorie și unitară, eliminând posibilitatea apariției unor practici diferite la nivel teritorial. Măsura vine și în sprijinul pensionarilor, care primesc documentul acasă, fără a depune cereri suplimentare sau fără a interacționa cu mai multe instituții.