Noile tarife RCA publicate de ASF. Creșteri cu diferențe majore între București și restul țării

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat noile tarife de referință RCA valabile pentru următoarele 6 luni. Prețurile cresc în medie cu 5,4% pentru autoturisme și cu 5,2% pentru vehiculele de transport bunuri. București și Ilfov rămân zonele cu cele mai mari tarife din țară.

Tariful de referință RCA nu este prețul final plătit de șoferi, ci un indicator orientativ stabilit de ASF pentru o perioadă de 6 luni. El reflectă costurile medii ale daunelor, frecvența accidentelor și comportamentul șoferilor din fiecare categorie de risc.

Tariful se calculează pentru clasa B0 (șoferi fără reduceri sau penalizări) și pentru o perioadă de 12 luni, pe baza datelor colectate de la asigurători.

Importanța acestui reper este majoră pentru asigurații cu risc ridicat. Conform legii, dacă o persoană primește cel puțin trei oferte RCA mai mari cu peste 36% față de tariful de referință, poate solicita Biroului Asigurătorilor Auto (BAAR) să-i aloce un asigurător care să ofere un preț mai mic, pentru a evita excluderea de pe piață.

Noile tarife au fost calculate de asocierea KPMG, pe baza datelor statistice din perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2024.

Potrivit raportului ASF, tariful de referință RCA a crescut în medie cu 5,4% pentru autoturisme și 5,2% pentru autovehiculele de transport bunuri. Pentru persoanele juridice, creșterile sunt mai temperate: +3,5% pentru autoturisme și +3,2% pentru vehicule comerciale.

Această evoluție vine în contextul creșterii costurilor de reparație, a scumpirii pieselor auto și a despăgubirilor mai mari acordate în urma accidentelor rutiere.

ASF precizează că diferențele mari între regiuni reflectă frecvența și valoarea daunelor: Bucureștiul și județul Ilfov concentrează aproape 30% din totalul accidentelor rutiere raportate în ultimii ani, potrivit datelor transmise de BAAR.

Șoferii care locuiesc în București și Ilfov continuă să plătească cele mai mari tarife RCA din țară. Cel mai ridicat tarif de referință este de 5.129 lei, valabil pentru șoferii sub 30 de ani care conduc autoturisme de peste 300 KW.

Deși valoarea este uriașă comparativ cu restul țării, ASF notează că, față de tariful din decembrie 2024, noua referință este mai mică cu 2,1%, adică o scădere de 111 lei.

Prin comparație, un șofer din aceeași categorie, dar cu mașina înmatriculată într-un alt județ, va plăti un tarif de 3.821 lei, cu aproape 35% mai puțin decât în București-Ilfov.

Pentru categoria de vârstă 41–50 de ani, ASF a calculat un tarif de referință de 3.821 lei pentru șoferii din București-Ilfov care conduc autoturisme între 201–300 KW. Acesta este în creștere cu 55 de lei față de tariful anterior.

În restul țării, pentru aceeași categorie de mașini și vârstă, tariful este semnificativ mai mic, de 2.258 lei. Diferența reflectă riscurile statistice mai mari ale șoferilor din Capitală, unde densitatea traficului și numărul accidentelor cresc costurile de despăgubire.

Pentru categoria de vârstă 51–60 de ani, ASF semnalează o scădere de 3,5% la tariful de referință pentru autoturismele între 151–200 KW înmatriculate în București-Ilfov.

Deși per ansamblu tarifele RCA au crescut, există și segmente unde costurile au scăzut ușor. Printre acestea se numără:

șoferii din București-Ilfov cu vârste între 51–60 de ani, care conduc autoturisme între 151–200 KW;

șoferii tineri, sub 30 de ani, care conduc autoturisme de peste 200 KW, în afara Capitalei;

transportatorii de persoane, unde creșterea a fost de doar 0,4%, adică o stagnare față de sfârșitul anului 2024.

ASF menționează că tarifele sunt doar orientative, iar asigurătorii își stabilesc prețurile finale în funcție de politica proprie de risc și de istoricul fiecărui client.

Potrivit analizei realizate de KPMG, principalele motive pentru creșterea tarifelor RCA sunt:

majorarea costurilor medii de reparație pe piața auto;

creșterea valorii despăgubirilor plătite de asigurători;

deprecierea monedei și scumpirea pieselor de import;

daunalitatea ridicată în București și Ilfov.

În ultimii cinci ani, frecvența daunelor RCA în Capitală a fost de peste 8%, față de o medie națională de 4,5%, potrivit datelor ASF.

Această diferență explică de ce șoferii din București plătesc aproape dublu față de cei din județe precum Bistrița-Năsăud, Harghita sau Maramureș.

ASF reamintește că tariful de referință nu este obligatoriu pentru asigurători. Fiecare companie își poate stabili propriul preț, în funcție de istoricul clientului și de zona de risc.

Pentru șoferii considerați cu risc ridicat, soluția este BAAR (Biroul Asigurătorilor Auto din România). Dacă un șofer primește cel puțin trei oferte RCA mai mari cu peste 36% decât tariful de referință, se poate adresa BAAR, care îi va desemna un asigurător și îi va oferi o ofertă mai redusă.

Această măsură are scopul de a preveni excluderea de pe piață a șoferilor din categoriile cu risc crescut, cum sunt tinerii sub 30 de ani sau cei din București-Ilfov.