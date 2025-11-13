Vlad Voiculescu, între DNA și Cotroceni. Nicușor Dan și-a mărit echipa cu încă cinci consilieri

Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu va fi consilier prezidențial pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană, după ce președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire în funcție.

După ce a amânat numirea unei echipe de consilieri destul de multă vreme, președintele Nicușor Dan accelerează acum procesul de completare a echipei prezidențiale cu noi decrete de numire.

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretele pentru a fi viitori consilieri prezidenţiali pentru alte cinci persoane, după ce la începutul lunii octombrie numise 16 persoane în funcții de consilieri la Cotroceni: Valentin Naumescu, Ludovic Orban, Marius Lazurca, Ana-Maria Geană, Eugen Tomac, Cosmin Soare, Alexandru Ciurea, Andrei Popovici, Ramona Dinu, Diana Iancu, Ștefania Simion, Diana Punga, Cristian Roşu, Andreea Miu, Ştefan Dragomirescu și Roxana Butnaru.

Acum, Nicușor Dan i-a numit pe următorii:

Vlad Voiculescu, consilier onorific pentru rezilienţă, inovaţie şi solidaritate europeană;

Valentin-Sorin Costreie, consilier prezidenţial la Departamentul Educaţie şi Cercetare;

Vlad Ionescu, consilier de stat la Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni;

Mădălina-Gabriela Fătu, consilier de stat la Secretariatul General al Administraţiei Prezidenţiale;

Şerban Iftime, consilier onorific la Departamentul Politici Economice şi Sociale.

Patru dintre cei din lista de mai sus își vor ocupa posturile începând cu 17 noiembrie, în timp ce Vlad Ionescu, îşi va prelua funcţia la data de 1 decembrie.

Vlad Voiculescu este un politician care și-a început cariera în partidul PLUS, al lui Dacian Cioloș, apoi a activat în USR. A fost ministru al Sănătății în cabinetul condus de Florin Cîțu. Funcția ministerială i-a adus însă și probleme, pentru că în luna decembrie a anului 2023 Vlad Voiculescu a fost audiat la DNA în dosarul vaccinurilor anti-Covid, iar procurorii au decis să înceapă urmărirea penală împotriva sa.

„Voiculescu Vlad Vasile, la data faptelor având funcția de ministru al Sănătății, pentru săvârșirea infracțiunilor de: abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave (două fapte), complicitate la abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave”, spuneau atunci procurorii, într-un comunicat.

Voiculescu este acuzat, alături de fostul premieri Florin Cîțu, și de fostul secretar de stat Ioana Mihăilă, că ar fi luat decizii cu privire la achiziția de vaccinuri împotriva COVID peste necesar.