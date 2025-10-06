Președintele Nicușor Dan și-a desemnat echipa de consilieri prezidențiali

Președintele Nicușor Dan a anunțat componența echipei sale deconsilieri prezidențiali, unii urmând să-și înceapă mandatul imediat, iar alții de la 1 noiembrie. „Aceste numiri reflectă angajamentul Preşedintelui pentru o administraţie profesionistă, eficientă şi în deplin acord cu priorităţile mandatului prezidenţial”, a transmis Administraţia Prezidenţială.

Printre numele incluse pe listă se regăsesc fostul prim-ministru Ludovic Orban, europarlamentarul Eugen Tomac, profesorul Valentin Naumescu de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj, precum și Marius Lazurca, recent rechemat din funcția de ambasador al României în Mexic.

Administraţia Prezidenţială a anunţat luni, printr-un comunicat oficial, lista celor care vor face parte din noua echipă de consilieri ai preşedintelui Nicuşor Dan.

„Preşedintele României, domnul Nicuşor Dan, a decis numirea următorilor consilieri prezidenţiali, consilieri de stat şi consilieri onorifici, care îşi vor asuma responsabilităţi în cadrul Administraţiei Prezidenţiale, începând cu lunile octombrie şi noiembrie 2025. Aceste numiri reflectă angajamentul Preşedintelui pentru o administraţie profesionistă, eficientă şi în deplin acord cu priorităţile mandatului prezidenţial”, se precizează în comunicat.

Totodată, instituţia subliniază că „în conformitate cu legislaţia în vigoare, consilierii îşi vor exercita atribuţiile cu respectarea principiilor de legalitate, responsabilitate, profesionalism şi loialitate faţă de Preşedinte”.

În comunicatul transmis de Administrația Prezidențială se precizează că „Președintele României le urează succes în exercitarea noilor atribuții și își exprimă încrederea că noua echipă va contribui la consolidarea rolului instituției prezidențiale în societate și în viața democratică a țării”.

Documentul anunță, totodată, lista persoanelor care au fost desemnate să ocupe funcțiile de consilieri în cadrul Administrației Prezidențiale.

Marius Lazurca - consilier prezidenţial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025.

Valentin Naumescu - consilier prezidenţial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025.

Ana-Maria Geană - consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025.

Eugen Tomac - consilier onorific pentru relaţia cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025.

Cosmin Soare - consilier prezidenţial pe probleme constituţionale începând cu 1 noiembrie 2025.

Alexandru Ciurea - consilier prezidenţial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025.

Andrei Popovici - consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025.

Ramona Dinu - consilier de stat pentru guvernanţă corporativă şi turism începând cu 6 octombrie 2025.

Ludovic Orban - consilier prezidenţial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025.

Diana Iancu - consilier prezidenţial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025.

Ştefania Simion - consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025.

Diana Punga - consilier de stat pentru relaţia cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025.

Cristian Roşu - consilier de stat pentru relaţii publice începând cu 1 noiembrie 2025.

Andreea Miu - consilier prezidenţial. Va conduce Secretariatul General al Administraţiei Prezidenţiale începând cu 1 noiembrie 2025.

Ştefan Dragomirescu - consilier de stat pentru administrarea patrimoniului şi logistică în cadrul Secretariatului General al Administraţiei Prezidenţiale începând cu 6 octombrie 2025.

Roxana Butnaru - consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.

La jumătatea lunii septembrie, Nicuşor Dan a declarat că are deja pregătite mai multe propuneri pentru echipa sa de consilieri prezidenţiali, acoperind domenii diverse, însă a întârziat anunțul oficial din lipsă de timp pentru o analiză atentă a echilibrului între portofolii.

„Am nume pentru multe domenii. (...) Până acum am fost prins în aceste chestiuni care au fost urgente — coaliţie, deficit, reprezentare externă — şi abia acum, în ultimele, să zicem una-două săptămâni, am avut puţin spaţiu de a reflecta despre o distribuţie echilibrată între consilieri. E o chestiune de timp foarte scurt din momentul ăsta”, a explicat preşedintele.

Întrebat dacă preferă să anunţe consilierii treptat sau simultan, acesta a răspuns: „Doresc fie un pachet consistent”. În ceea ce îl priveşte pe ambasadorul Marius Lazurca, Nicușor Dan a adăugat că este „o persoană potrivită” pentru a face parte din echipa prezidențială.