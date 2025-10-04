Politica

Nicușor Dan își schimbă echipa de la Cotroceni. Cine sunt Marius Lazurcă și Cosmin Filatov

Comentează știrea
Nicușor Dan își schimbă echipa de la Cotroceni. Cine sunt Marius Lazurcă și Cosmin FilatovNicușor Dan. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Președintele României, Nicușor Dan, urmează să anunțe noi numiri la Administrația Prezidențială. Potrivit surselor G4Media, printre viitorii consilieri prezidențiali s-ar afla diplomatul Marius Lazurcă și avocatul Cosmin Soare Filatov.

Numirile ar urma să fie oficializate săptămâna viitoare, în contextul în care doi dintre actualii consilieri — Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu — se vor retrage din funcții luna viitoare.

Cristian Diaconescu

Cristian Diaconescu. Sursa foto? Facebook/Cristian Diaconescu

Marius Lazurcă, diplomat de carieră, revocat din funcția de ambasador în Mexic

Marius Lazurcă, fost ambasador al României în Mexic, ar urma să fie numit consilier prezidențial pe politică externă, potrivit surselor citate.

Diplomatul a fost rechemat din funcție printr-un decret semnat de președintele Nicușor Dan, publicat recent în Monitorul Oficial. În paralel, Lazurcă este și propunerea șefului statului pentru conducerea Serviciului de Informații Externe (SIE).

Bucură-te de filme și seriale noi care te vor introduce în atmosfera de toamnă
Bucură-te de filme și seriale noi care te vor introduce în atmosfera de toamnă
Baza NATO de la Cincu se dezvoltă, dar sătenii au de suferit: Realitatea e că nu ne ajută cu nimic, mai mult deranjează
Baza NATO de la Cincu se dezvoltă, dar sătenii au de suferit: Realitatea e că nu ne ajută cu nimic, mai mult deranjează

Liderii coaliției de guvernare — premierul Ilie Bolojan și vicepremierul Sorin Grindeanu — au primit cu rezerve această propunere, notează G4Media. Președintele are dreptul de a face propunerea pentru șefia SIE, însă numirea finală trebuie validată de Parlament.

Avocatul Cosmin Soare Filatov, printre noile nume vehiculate

Pe lista viitorilor consilieri se află și avocatul Cosmin Soare Filatov. Sursele citate afirmă că acesta ar urma să fie cooptat într-unul dintre departamentele care gestionează aspecte juridice și instituționale ale Administrației Prezidențiale.

Soare Filatov are experiență în domeniul dreptului public și a colaborat, în trecut, cu diverse instituții centrale și organizații internaționale.

Posibile numiri: Ludovic Orban, Valentin Naumescu și Toader Paleologu

Printre numele vehiculate pentru noi poziții la Palatul Cotroceni se numără și fostul premier Ludovic Orban, care ar putea fi numit consilier prezidențial în domeniul relațiilor politice interne.

Ludovic Orban, lider al partidului „Forța Dreptei”, a fost un susținător al campaniei prezidențiale a lui Nicușor Dan și, anterior, al Elenei Lasconi.

De asemenea, Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și fost diplomat, este considerat o variantă solidă pentru un post în cadrul Departamentului de Politică Externă.

Un alt nume menționat este Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii și diplomat. Totuși, nu este clar dacă acesta este dispus să renunțe la activitatea profesională actuală și la cursurile pe care le susține.

Sursa foto; Razvan Valcaneantu\EEC

Două plecări confirmate: Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu

Schimbările de la Palatul Cotroceni vin în contextul în care actualii consilieri prezidențiali Cristian Diaconescu (Departamentul Securității Naționale) și Luminița Odobescu (Departamentul Afaceri Europene) urmează să își încheie mandatele luna viitoare.

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe și diplomat de carieră, a coordonat Cancelaria Prezidențială în ultimul an. Luminița Odobescu, fost ambasador al României la UE și fost ministru de Externe, a gestionat relațiile europene ale Administrației Prezidențiale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:41 - Revoluție în fotbal. ChatGPT a devenit noul impresar al jucătorilor
23:29 - Bucură-te de filme și seriale noi care te vor introduce în atmosfera de toamnă
23:17 - Nicușor Dan își schimbă echipa de la Cotroceni. Cine sunt Marius Lazurcă și Cosmin Filatov
23:06 - Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Dumitru Stăniloae la Mănăstirea Cernica. Foto
22:55 - Superliga. Rapid - Farul Constanța, 3-1. Echipa din Giulești a devenit lidera campionatului
22:45 - George Simion, un nou derapaj la adresa președintelui Nicușor Dan. „V-am spus că e autist”

HAI România!

GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare

Proiecte speciale