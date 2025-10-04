Nicușor Dan își schimbă echipa de la Cotroceni. Cine sunt Marius Lazurcă și Cosmin Filatov

Președintele României, Nicușor Dan, urmează să anunțe noi numiri la Administrația Prezidențială. Potrivit surselor G4Media, printre viitorii consilieri prezidențiali s-ar afla diplomatul Marius Lazurcă și avocatul Cosmin Soare Filatov.

Numirile ar urma să fie oficializate săptămâna viitoare, în contextul în care doi dintre actualii consilieri — Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu — se vor retrage din funcții luna viitoare.

Marius Lazurcă, fost ambasador al României în Mexic, ar urma să fie numit consilier prezidențial pe politică externă, potrivit surselor citate.

Diplomatul a fost rechemat din funcție printr-un decret semnat de președintele Nicușor Dan, publicat recent în Monitorul Oficial. În paralel, Lazurcă este și propunerea șefului statului pentru conducerea Serviciului de Informații Externe (SIE).

Liderii coaliției de guvernare — premierul Ilie Bolojan și vicepremierul Sorin Grindeanu — au primit cu rezerve această propunere, notează G4Media. Președintele are dreptul de a face propunerea pentru șefia SIE, însă numirea finală trebuie validată de Parlament.

Pe lista viitorilor consilieri se află și avocatul Cosmin Soare Filatov. Sursele citate afirmă că acesta ar urma să fie cooptat într-unul dintre departamentele care gestionează aspecte juridice și instituționale ale Administrației Prezidențiale.

Soare Filatov are experiență în domeniul dreptului public și a colaborat, în trecut, cu diverse instituții centrale și organizații internaționale.

Printre numele vehiculate pentru noi poziții la Palatul Cotroceni se numără și fostul premier Ludovic Orban, care ar putea fi numit consilier prezidențial în domeniul relațiilor politice interne.

Ludovic Orban, lider al partidului „Forța Dreptei”, a fost un susținător al campaniei prezidențiale a lui Nicușor Dan și, anterior, al Elenei Lasconi.

De asemenea, Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și fost diplomat, este considerat o variantă solidă pentru un post în cadrul Departamentului de Politică Externă.

Un alt nume menționat este Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii și diplomat. Totuși, nu este clar dacă acesta este dispus să renunțe la activitatea profesională actuală și la cursurile pe care le susține.

Schimbările de la Palatul Cotroceni vin în contextul în care actualii consilieri prezidențiali Cristian Diaconescu (Departamentul Securității Naționale) și Luminița Odobescu (Departamentul Afaceri Europene) urmează să își încheie mandatele luna viitoare.

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe și diplomat de carieră, a coordonat Cancelaria Prezidențială în ultimul an. Luminița Odobescu, fost ambasador al României la UE și fost ministru de Externe, a gestionat relațiile europene ale Administrației Prezidențiale.