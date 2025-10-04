Cristian Diaconescu, despre o întâlnire între Nicușor Dan și Donald Trump. România vrea garanții suplimentare de securitate

Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a confirmat, sâmbătă, într-o intervenție la Digi24, că Administrația Prezidențială lucrează la pregătirea unei vizite oficiale a președintelui Nicușor Dan la Casa Albă, subliniind că se dorește ca aceasta să fie una „de substanță, nu de imagine”.

Vizita ar urma să marcheze un nou moment important în relațiile bilaterale dintre România și Statele Unite ale Americii, având ca temă principală consolidarea parteneriatului strategic și definirea unui plan comun de acțiune pentru următorii ani.

„Da, se lucrează la o astfel de vizită. Ceea ce ne dorim, și ceea ce își dorește președintele Nicușor Dan, este ca această vizită să fie una de substanță, nu o vizită de imagine”, a declarat Cristian Diaconescu.

El a explicat că scopul este ca discuțiile bilaterale să ducă la stabilirea unei agende clare, a unui „road-map” și a unui pachet de înțelegeri strategice între cele două administrații.

„Înseamnă ca în dialogul bilateral să se stabilească la cel mai înalt nivel o agendă, un parcurs și un pachet de înțelegeri. Vreau să vă spun că acest tip de atitudine a funcționat inclusiv acum câteva zile, în întâlnirea Donald Trump – regele Charles”, a spus Diaconescu, făcând referire la recentele contacte diplomatice ale administrației americane.

Întrebat dacă agenda discuțiilor va include și o componentă economică, consilierul prezidențial a confirmat: „Da, un pachet economic, dar evident, din acest punct de vedere, nu numai Administrația Prezidențială trebuie să aibă un răspuns. Este o chestiune care ține și de Guvern, și de autoritățile din România, pentru că obligatoriu, ceea ce ne angajăm, trebuie să se întâmple”.

Potrivit lui Diaconescu, predictibilitatea și angajamentele ferme pe termen lung reprezintă principalele obiective ale României în această viitoare întrevedere.

„Ceea ce și partea americană dorește să obțină de la România este predictibilitatea, în sensul unor înțelegeri pe mai multe paliere care să fie în timp implementate fără a fi nevoie de sistări sau nuanțări”, a precizat el.

Consilierul prezidențial a mai declarat că una dintre temele majore de pe agenda vizitei va fi regimul de vize pentru cetățenii români.

„Intră în mod evident în discuție. Absolut toate elementele – de la prezența militară americană în România, la sistemul de vize, dar și componentele care țin de garanțiile de securitate – vor fi abordate”, a spus Diaconescu.

El a subliniat că România va pleda pentru extinderea garanțiilor de securitate oferite Ucrainei și către statele de frontieră, printre care se află și țara noastră.

„În opinia noastră, garanțiile de securitate legate de Ucraina, fiind un stat de frontieră, trebuie într-o formă sau alta să cuprindă și România. Garanțiile de securitate trebuie să determine Federația Rusă să treacă la masa negocierilor, ceea ce se poate întâmpla fără un conflict. Nu poate fi doar o încetare a focului cu un conflict în desfășurare, cum își dorește Federația Rusă. Iar garanțiile privind încetarea focului trebuie să cuprindă nu numai Ucraina, ci și statele de frontieră”, a explicat consilierul prezidențial.

Vizita președintelui Nicușor Dan la Washington ar urma să aibă loc într-un context internațional marcat de intensificarea cooperării militare între România și Statele Unite, dar și de eforturile diplomației române de a consolida rolul țării în flancul estic al NATO.

De asemenea, Administrația Trump a anunțat, în mai multe rânduri, intenția de a reconfigura garanțiile de securitate pentru Europa de Est, cu accent pe țările care susțin activ Ucraina și asigură stabilitatea regională.

România, prin prezența bazelor americane de la Mihail Kogălniceanu și Deveselu, joacă deja un rol esențial în arhitectura de apărare a NATO, iar o eventuală vizită a președintelui Nicușor Dan la Casa Albă ar putea consolida această poziție.