Diaconescu lucrează la o bilaterală Trump–Nicușor Dan. Washingtonul aşteaptă semnale concrete, nu vorbe

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a declarat, joi seară, la Antena 3, că se lucrează la organizarea unei întâlniri bilaterale între preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele României, Nicușor Dan. Ce așteaptă Washingtonul? Să vadă lucruri concrete, nu surprize.

„Este un moment în care consistenţa unei astfel de întrevederi este dorită de ambele părţi. Lucrăm, iar cooperarea cu Guvernul este foarte bună din această perspectivă, tocmai pentru a da substanţă. Washingtonul aşteaptă semnale concrete care depăşesc simpla retorică politico-diplomatică”, a spus Diaconescu. Afirmaţiile confirmă mesajele anterioare privind o invitaţie oficială şi paşi tehnici pentru stabilirea formatului şi agendei întrevederii, transmise în ultimele săptămâni de surse oficiale şi de televiziuni de ştiri.

La rândul său, preşedintele Nicușor Dan a indicat recent că, la nivel diplomatic, se fac demersuri pentru o vizită la Washington „probabil la începutul anului viitor”, cu accent pe teme „concrete” – securitate şi economie. Declaraţiile au fost făcute pe 20 august, când şeful statului a subliniat că România trebuie să ajungă „cu subiecte pregătite” privind cooperarea strategică şi investiţii.

Diaconescu a abordat şi tema programului Visa Waiver, arătând că excluderea temporară a României din această schemă nu a avut legătură cu „pedepsirea” ţării noastre, ci cu o recalibrare a politicii americane pe migraţie şi azil. „Nu am niciun semnal în legătură cu ideea de a pedepsi România. E vorba despre o reconsiderare a unor aspecte care ţin de migraţie, azil, o politică americană mai drastică”, a spus consilierul prezidenţial, exprimându-şi încrederea că MAE este „bine ancorat” în negocieri. În opinia sa, o reconsiderare pozitivă ar trebui să vină „cât mai rapid”, dar şi să fie configurată astfel încât decizia să nu mai fie repusă în discuţie ulterior.

Potrivit informaţiilor prezentate de Antena 3 şi Digi24 în iulie, Casa Albă a transmis o invitaţie oficială către preşedintele României, iar echipele tehnice lucrează la substanţa dosarelor – de la cooperarea în domeniul apărării şi al energiei până la investiţii în tehnologie. În acest cadru, Diaconescu a insistat că „semnalele concrete” cerute de Washington privesc proiecte şi angajamente cuantificabile, care să treacă testul implementării.

Pe fond, Bucureştiul încearcă să sincronizeze agenda preşedinţie–Guvern pentru a evita suprapuneri şi pentru a prezenta o ofertă coerentă partenerului american. Următorul pas va depinde de închiderea preliminară a subiectelor prioritare şi de ferestrele din calendarul Casei Albe. Până la o confirmare oficială a datei, mesajul de lucru rămâne: mai multă substanţă, mai puţină retorică.