Monden Betty Salam, surpriză de vis. Noul iubit s-a ocupat de tot







Betty Salam, fiica celebrului manelist Florin Salam, a avut parte de o aniversare spectaculoasă. Noul ei iubit, Roberto Tudor, a reușit să o surprindă în cel mai romantic mod, aducând în prim-plan un cadou care a făcut valuri în mediul online și i-a lăsat pe fani să creadă că urmează o logodnă. „Te iubesc”, a spus Betty.

De curând, Betty și Roberto au făcut publică povestea lor de dragoste. Anunțul a venit chiar prin intermediul rețelelor sociale, acolo unde bărbatul a postat prima imagine cu ei împreună, însoțită de mesajul sugestiv: „Când ești acolo unde trebuie, totul se așează frumos. Noi doi, exact așa”.

Artista nu s-a lăsat mai prejos și a răspuns cu o declarație lungă și emoționantă, în care a subliniat că pentru ea dragostea este un dar divin.

Marea surpriză a venit chiar de ziua de naștere a artistei. Într-un local unde o așteptau familia și câțiva prieteni apropiați, Roberto a întâmpinat-o pe Betty cu un buchet imens de flori și două inele prețioase. Momentul a fost filmat și distribuit pe rețelele sociale, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Mulți dintre urmăritorii cântăreței au crezut că este vorba despre o cerere în căsătorie. Totuși, imaginile arată clar că nu a fost vorba de logodnă, ci de un cadou aniversar deosebit.

La eveniment nu au lipsit Florin Salam și soția sa, Roxana, care s-au bucurat alături de Betty de acest moment special. Atmosfera a fost una caldă și plină de emoții, iar fiica manelistului a ținut să își exprime recunoștința public.

„Mulțumesc, iubirea mea! TE IUBESC! TE IUBESC! TE IUBESC! Fericirea meaaaaa, puuunct”, a transmis artista pe Instagram.

Gestul lui Roberto a fost intens comentat online. O parte dintre urmăritori au felicitat-o pe Betty pentru relația ei, considerând că merită să fie fericită după o perioadă dificilă din viața personală. Alții, însă, au speculat că bijuteriile ar putea fi un preludiu al unei cereri în căsătorie, zvonuri alimentate de atmosfera romantică a serii.

Cert este că momentul a adus zâmbetul pe chipul cântăreței și a demonstrat că Roberto este dispus să o răsfețe cu gesturi mari și cadouri spectaculoase.