Betty Salam, surpriză de vis. Noul iubit s-a ocupat de tot

Betty Salam, surpriză de vis. Noul iubit s-a ocupat de tot
Betty Salam, fiica celebrului manelist Florin Salam, a avut parte de o aniversare spectaculoasă. Noul ei iubit, Roberto Tudor, a reușit să o surprindă în cel mai romantic mod, aducând în prim-plan un cadou care a făcut valuri în mediul online și i-a lăsat pe fani să creadă că urmează o logodnă. „Te iubesc”, a spus Betty.

Betty Salam și-a asumat relația cu noul iubit

De curând, Betty și Roberto au făcut publică povestea lor de dragoste. Anunțul a venit chiar prin intermediul rețelelor sociale, acolo unde bărbatul a postat prima imagine cu ei împreună, însoțită de mesajul sugestiv: „Când ești acolo unde trebuie, totul se așează frumos. Noi doi, exact așa”.

Betty Salam și noul iubit

Betty Salam și noul iubit. Sursa foto Instagram

Artista nu s-a lăsat mai prejos și a răspuns cu o declarație lungă și emoționantă, în care a subliniat că pentru ea dragostea este un dar divin.

„Fericirea nu se caută cu insistența, vine atunci când te-ai rugat cu inima, iar Dumnezeu îți dăruiește când ești sigur că ești pregătit să o primești!”, scria Betty, entuziasmată de noul început.

I-a cumpărat inel

Marea surpriză a venit chiar de ziua de naștere a artistei. Într-un local unde o așteptau familia și câțiva prieteni apropiați, Roberto a întâmpinat-o pe Betty cu un buchet imens de flori și două inele prețioase. Momentul a fost filmat și distribuit pe rețelele sociale, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Betty Salam

Betty Salam. Sursa foto Instagram

Mulți dintre urmăritorii cântăreței au crezut că este vorba despre o cerere în căsătorie. Totuși, imaginile arată clar că nu a fost vorba de logodnă, ci de un cadou aniversar deosebit.

La eveniment nu au lipsit Florin Salam și soția sa, Roxana, care s-au bucurat alături de Betty de acest moment special. Atmosfera a fost una caldă și plină de emoții, iar fiica manelistului a ținut să își exprime recunoștința public.

„Mulțumesc, iubirea mea! TE IUBESC! TE IUBESC! TE IUBESC! Fericirea meaaaaa, puuunct”, a transmis artista pe Instagram.

Betty Salam și Florin Salam

Betty Salam și Florin Salam. Sursa foto Instagram

Internauții nu se așteptau

Gestul lui Roberto a fost intens comentat online. O parte dintre urmăritori au felicitat-o pe Betty pentru relația ei, considerând că merită să fie fericită după o perioadă dificilă din viața personală. Alții, însă, au speculat că bijuteriile ar putea fi un preludiu al unei cereri în căsătorie, zvonuri alimentate de atmosfera romantică a serii.

Cert este că momentul a adus zâmbetul pe chipul cântăreței și a demonstrat că Roberto este dispus să o răsfețe cu gesturi mari și cadouri spectaculoase.

