Politica Nu va fi război în România, promite Cristian Diaconescu, consilier prezidențial







Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a afirmat, joi seară, că nu va fi război în România, subliniind că nivelul de alertă al partenerilor externi ai țării pentru prevenirea unui conflict în spațiul euro-atlantic este foarte ridicat. „Nu va fi război în România şi dau acest răspuns pentru faptul că, din câte cunosc şi aşa cum România astăzi, prin reprezentanţii săi, este implicată în politica de securitate”, a spus acesta, la Antena 3.

Consilierul prezidenţial a spus joi seară, la Antena 3, că în România nu va fi război, deoarece nivelul de alertă al partenerilor externi ai țării pentru prevenirea unui conflict în spațiul euro-atlantic este foarte ridicat.

„Nu va fi război în România şi dau acest răspuns pentru faptul că, din câte cunosc şi aşa cum România astăzi, prin reprezentanţii săi, este implicată în politica de securitate şi în politica externă, alerta în ceea ce priveşte partenerii noştri pentru a nu fi război în spaţiul euro-atlantic este una de foarte înalt nivel”, a spus Cristian Diaconescu.

Diaconescu a afirmat că este imposibil ca Moscova să nu înțeleagă faptul că „are o forţă în faţă - NATO şi Uniunea Europeană - care rămânând solidare pe aceste aspecte pot da un răspuns extrem de categoric”.

Fostul diplomat a explicat că, din perspectiva Moscovei, extinderea NATO și a Uniunii Europene este privită ca un risc și o amenințare la adresa Federației Ruse.

„La nivel de România, Polonia, statele Baltice, vom avea linii roșii, iar anumite compromisuri legate de România nu vor putea fi făcute”, a mai spus acesta.

El a mai adăugat: „Liniile roșii se referă, de exemplu, dincolo de ce ține de gurile Dunării, la regulile dreptului mării privind delimitările mării teritoriale, platformei continentale, zonei economice exclusive”.

Cristian Diaconescu a subliniat că statele membre NATO și ale Uniunii Europene şi instituţiile acestora au o poziție comună și consideră necesară menținerea păcii.

„În ceea ce privește atitudinea securitară comună, categorică. Nu țin neapărat de deciziile de organizații, dar organizațiile puternice NATO și Uniunea Europeană, prin statele și instituțiile decidente, sunt absolut aliniate pe o singură atitudine, cum vom concretiza, vom vedea, depinde, evident, și de Moscova”, a mai spus consilierul.