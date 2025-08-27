International Moscova provoacă NATO. Avion de spionaj rusesc „invizibil”, interceptat în Marea Baltică







Două avioane ale Forțelor Aeriene Germane au fost ridicate în aer pentru interceptarea unui aparat de recunoaștere rusesc Il-20M, care se afla deasupra Mării Baltice, în spațiul aerian internațional, potrivit dw.com. Ordinul a fost dat de comandamentul NATO, iar decolarea a avut loc marți seara, de pe baza aeriană Rostock-Laage. Potrivit sursei citate, aparatul rus zbura fără transponder și fără plan de zbor declarat, ceea ce îl face invizibil pentru radarele civile și pentru controlorii de trafic aerian.

Incidentul face parte dintr-o serie de provocări aeriene raportate de statele NATO de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în 2022. Experții citați de dw.com au spus că avioanele rusești folosesc aceste misiuni pentru a spiona pozițiile Alianței. De la începutul anului 2025, Luftwaffe a desfășurat zece misiuni de interceptare a aparatelor rusești în regiunea baltică.

În situațiile anterioare, avioanele Il-20 au decolat din Kaliningrad și s-au îndreptat spre spațiul internațional de lângă Polonia, Germania, Suedia și Danemarca, fără să folosească transpondere, să declare planuri de zbor sau să stabilească contact cu controlul regional al traficului aerian. NATO a descris aceste comportamente drept „cu risc ridicat”.

Il-20M, denumit de NATO „Coot-A”, este un avion de recunoaștere electronică dezvoltat în perioada Războiului Rece. Este echipat cu radar de scanare laterală, camere foto și echipamente de culegere a informațiilor electronice. Aparatul poate transporta până la 13 membri ai echipajului și este utilizat pentru patrule și misiuni de supraveghere pe distanțe lungi, inclusiv de-a lungul frontierelor NATO.

Zborurile fără transponder constituie un risc pentru siguranța traficului aerian și pentru securitatea infrastructurilor critice din regiune. Intercepțiile rapide sunt necesare pentru prevenirea încălcării spațiului aerian național și pentru protejarea securității regionale. NATO și statele membre coordonează astfel de operațiuni pentru a răspunde prompt provocărilor.

Pe lângă zborurile de recunoaștere, activitățile de sabotaj rusesc s-au intensificat în regiunea Mării Baltice de la începutul războiului în Ucraina, suțin experții militari. Se presupune că vasele din așa-numita „flotă umbrelă” rusă ar fi implicate în deteriorarea deliberată a cablurilor electrice submarine pentru a perturba infrastructura europeană.

Statele europene membre NATO au avertizat în repetate rânduri că astfel de provocări aeriene și acțiuni de sabotaj pot escalada rapid situația dacă nu sunt contracarate ferm, mai scrie dw.com.