Aeroportul Otopeni, simplificări la trecerea prin filtre. Reguli noi pentru pasageri

Aeroportul Otopeni, simplificări la trecerea prin filtre. Reguli noi pentru pasageri
Aeroportul Otopeni a început implementarea unor scanere de ultimă generație pentru bagajele de cabină, care vor permite păstrarea dispozitivelor electronice în genți și transportul lichidelor și gelurilor în recipiente mai mari de 100 ml, a relatat Boarding Pass. Măsura urmărește atât creșterea eficienței la punctele de control, cât și confortul pasagerilor, iar procesul de instalare se desfășoară etapizat, potrivit boardingpass.

Scanerele de la Aeroportul Otopeni, ce aduc nou

Noile scanere de la Aeroportul Otopeni permit călătorilor să transporte laptopurile, telefoanele și tabletele fără a le scoate din bagaje. De asemenea, restricția privind lichidele în recipiente de maximum 100 ml va fi eliminată treptat, după punerea în funcțiune a tuturor echipamentelor. Până atunci, pasagerii trebuie să respecte regulile actuale.

Decizia de modernizare a fost luată de Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) și are ca scop alinierea la standardele europene, unde restricțiile de lichide se mențin până la instalarea completă a scanerelor avansate. Implementarea etapizată asigură continuitatea zborurilor și uniformitatea măsurilor între terminale.

Detalii tehnice și măsuri suplimentare

Până în primăvara anului 2026, toate scanerele de la Aeroportul Otopeni vor fi funcționale. CNAB a început livrarea și instalarea acestora, prima etapă vizând un terminal, urmând ca ulterior să fie modernizat și cel de-al doilea. Serviciul Român de Informații a precizat că permiterea transportului lichidelor peste 100 ml va fi aplicată simultan pe toate echipamentele, pentru a evita diferențele între pasageri.

În paralel, compania a modernizat și scanerele pentru verificarea corporală la toate punctele de control, ceea ce va accelera fluxul de trecere și va reduce aglomerația. Aeroporturile din Cluj-Napoca, Craiova, Timișoara și Sibiu folosesc deja astfel de tehnologii, urmând ca implementarea să fie extinsă la toate aeroporturile naționale.

Experiențe similare în Europa și modernizări la Aeroportul Otopeni

Scanerele de ultimă generație sunt deja utilizate în mai multe țări europene, printre care Austria, Danemarca, Estonia, Finlanda, Grecia, Letonia, Malta, Polonia, Cipru, Cehia, Spania și Suedia.

În același timp, Compania Națională Aeroporturi București a realizat, în urmă cu câteva luni, o modernizare importantă la Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, prin înlocuirea echipamentelor pentru controlul corporal al pasagerilor la toate punctele de securitate.

