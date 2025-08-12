Social Exclusiv. Aeroportul Tulcea, gaură în buget. Doar 8 pasageri la 60 de angajați, într-un an







Exclusiv. Aeroportul „Delta Dunării” din Tulcea, redeschis în aprilie 2024 după o investiție de 180 de milioane de lei, înregistrează un număr foarte mic de pasageri.

Conform Institutului Național de Statistică, în primele trei luni ale acestui an au fost înregistrați doar opt călători. Cu toate acestea, conducerea aeroportului continuă să recruteze personal, organizând concursuri pentru specialiști în handling și agenți de securitate. Într-un răspuns oficial pentru EVZ, reprezentanții Aeroportului Tulcea au explicat în ce condiții își desfășoară activitatea.

În momentul de față, Aeroportul nu are zboruri regulate, dar în 2024 au fost operate 74 de curse charter, iar până în august 2025 au fost înregistrate 44.

„În prezent, pe Aeroportul “Delta Dunării” Tulcea nu se desfășoară curse regulate. În anul 2024, pe Aeroportul “Delta Dunării” Tulcea, s-au desfășurat un număr de 74 curse în regim charter. În anul 2025, până la această data, s-au desfășurat un număr de 44 curse în regim charter”, susțin reprezentanții Aeroportului Tulcea.

La întrebarea legată de personal, reprezentanții Aeroportului „Delta Dunării” au transmis că, la data de 6 august 2025, instituția avea un efectiv de 60 de angajați. Totodată, aceștia au făcut referire la raportul dintre venituri și cheltuieli.

„Număr total angajați în data de 06.08.2025 – 60 persoane. Având în vedere că nu faceți referire la o perioadă anume, raportul dintre venituri și cheltuieli conform ultimilor situații financiare încheiate este de 1,05”, mai arată aceștia.

Aeroportul Otopeni, principalul hub aerian al României, înregistrează cifre impresionante în contrast cu cel regional. În primele trei luni ale acestui an, peste 3,5 milioane de pasageri au tranzitat acest aeroport, în creștere față de 3,2 milioane în aceeași perioadă a anului precedent.

Anul 2024 a adus un total de aproape 16 milioane de călători pe Otopeni, consolidându-i poziția de cel mai important punct de plecare și sosire din țară.

Pentru a îmbunătăți profitabilitatea, aeroportul a accesat fonduri europene pentru extinderea terminalului și a implementat proiecte legate de siguranța pasagerilor.

Conducerea aeroportului subliniază că păstrează tarife atractive pentru operatorii aerieni, în încercarea de a stimula traficul. În același timp, strategia instituției vizează atragerea unor noi companii aeriene și o colaborare strânsă cu sectorul turistic din Delta Dunării, pentru a sprijini dezvoltarea zonei.

„Pentru optimizarea profitabilității Aeroportului “Delta Dunării” Tulcea s-au avut în vedere, în ultimii ani, următoarele aspecte: