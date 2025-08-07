Politica Președintele CJ Cluj, șocat de prețurile de pe Aeroportul Otopeni







Într-o postare intitulată " Hoție la altitudine mare. Tăcerea costă", președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, povestește că s-a simțit jefuit când a văzt prețurile pentru un sandwich și pentru o cafea, de exemplu. Consideră că pentru „tâlhăria oficializată” sunt vinovați „directorii, cocoțați în consilii de administrație ca-n turnuri de fildeș. Cu salarii de zeci de mii de euro. Plătiți să gestioneze un bun public pe care l-au transformat în terenul lor de vânătoare”.

Alin Tișe spune că azi, în România, "realitatea a fost confiscată de niște costume scumpe cu buzunare adânci. Scumpe chiar și pentru mine care cândva purtam costume zilnic.Pe aeroport, nu m-a întâmpinat România, m-a întâmpinat tâlhăria oficializată. O felie de pizza - 39 de lei.Un sistem în care hoția se facturează legal și se servește cu zâmbetul pe buze".

Președintele CJ Cluj arată într-o analiză că nu firmele mici care vând diverse produse în aeroport sunt vinovate. Și nici comercianții care încearcă să supraviețuiască "printre chirii de pe Lună și contracte de pe Marte.Vinovații sunt cei de sus, directorii, cocoțați în consilii de administrație ca-n turnuri de fildeș. Cu salarii de zeci de mii de euro. Plătiți să gestioneze un bun public pe care l-au transformat în terenul lor de vânătoare. Aeroportul e al statului. Al nostru. Dar statul suntem doar când plătim. Niciodată când decidem". Prețurile de pe Aeroport, rezultatul "jefuirii organizată a banului public. Aeroportul e România în miniatură"

Alin Tișe explică că a făcut aceste considerații cu revolta unei persoane care este martora acestui sistem putred din România. Și din perspectiva celui care spune că a încercat, acolo unde a muncit, să schimbe în bine lucrurile. "Plătim, toți, prețul aroganței lor. Prețul tăcerii. Prețul nepăsării.

Ei iau dividende. Noi plătim diferența. Nu e capitalism. Nu e concurență liberă. Este jefuirea organizată a banului public. Aeroportul e România în miniatură: politruci fără nicio rușine, sfidători. Sinecuri fabricate în birouri luxoase. Iar jos, în realitate, oameni care-și vând orele vieții pe mărunțiș", consideră Alin Tișe. Pentru a-și susține punctul de vedere, șeful CJ Cluj a fotografiat câteva prețuri de pe Aeroportul București. 200 ml proseco-70 lei. O bere Azuga nefiltrată-43 lei. 275 ml suc de mere:32 lei. O limonadă bio-29 lei. Alin Tișe crede că a venit timpul ca România să se schimbe. "Destul!