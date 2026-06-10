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Cum a reușit un șofer din Cluj să anuleze amenda și suspendarea permisului auto

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Cum a reușit un șofer din Cluj să anuleze amenda și suspendarea permisului autoPolitia Botosani / sursa foto: FB
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Din cuprinsul articolului

Un conducător auto din Cluj, sancționat pentru depășirea vitezei legale într-o localitate din județul Bistrița-Năsăud, a obținut în instanță anularea amenzii și a suspendării permisului. Judecătoria Cluj-Napoca a decis că procesul-verbal de contravenție nu a fost comunicat conform prevederilor legale, iar sancțiunile s-au prescris.

Șoferul din Cluj a aflat după mai multe luni că fusese sancționat

Potrivit hotărârii pronunțate de Judecătoria Cluj-Napoca, șoferul a susținut că a aflat abia în aprilie 2025 despre existența sancțiunii aplicate pentru o abatere rutieră constatată în octombrie 2024.

Acesta a arătat în fața instanței că nu a primit procesul-verbal de contravenție și nu știa că dreptul său de a conduce fusese suspendat.

Sancțiunea aplicată prevedea o amendă de 1.485 de lei și suspendarea permisului de conducere.

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Permis auto

Permis auto. Sursă foto: Captură video

Poliția a încercat comunicarea prin poștă și prin afișare

Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud a arătat că procesul-verbal a fost întocmit la data de 6 noiembrie 2024, după ce autoturismul condus de clujean a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu 115 km/h într-o zonă unde limita de viteză era de 50 km/h.

Conform documentelor depuse la dosar, procesul-verbal a fost trimis inițial prin poștă. După ce corespondența s-a întors, autoritățile au încercat comunicarea documentului prin afișare la domiciliul persoanei sancționate.

Sancțiunile au fost considerate prescrise

Judecătorul a analizat modul în care a fost realizată afișarea și a concluzionat că procedura nu a respectat condițiile prevăzute de lege. Procesul-verbal întocmit cu ocazia afișării nu conținea semnătura unui martor. În plus, poliția nu a prezentat o înregistrare audio-video a operațiunii, element necesar în situațiile în care nu există martor. La dosar a fost depusă doar o fotografie a unei uși, însă instanța a apreciat că această probă nu demonstrează că documentul a fost afișat în mod efectiv.

În urma analizării probelor, Judecătoria Cluj-Napoca a stabilit că procesul-verbal nu a fost comunicat legal în termenul de două luni prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001.

„Nelegala comunicare a procesului-verbal într-un termen de două luni de la data aplicării sancțiunii atrage prescripția executării sancțiunilor contravenționale”, a reținut instanța.

Prin sentința pronunțată la 5 iunie 2026, judecătorul a admis plângerea contravențională, a constatat prescrisă executarea sancțiunilor, a anulat procesul-verbal și l-a exonerat pe șofer de plata amenzii de 1.485 de lei și de executarea suspendării permisului de conducere. Totodată, instanța a obligat IPJ Bistrița-Năsăud să restituie taxa judiciară de timbru în valoare de 40 de lei. Decizia poate fi atacată cu apel.

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