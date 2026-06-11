Industria apărării din Spania are nevoie de aproximativ 350.000 de noi angajați în următorii ani, pe fondul creșterii investițiilor militare din Europa și al pensionării unei părți importante a forței de muncă actuale, potrivit datelor prezentate de TEDAE.

Sectorul oferă salarii semnificativ peste media națională și caută specialiști în domenii tehnice și tehnologice.

Organizația care reprezintă companiile spaniole din domeniul apărării, securității, aeronauticii și spațiului, aproximativ 240.000 de angajați vor ieși la pensie în următorul deceniu.

În același timp, cererea pentru produse și servicii militare este în creștere, alimentată de conflictele internaționale și de programele de reînarmare lansate în Europa.

Industria de apărare se confruntă cu două provocări majore care se suprapun. Prima este schimbarea generațională, care va lăsa un deficit semnificativ de personal calificat în următorii zece ani.

A doua este accelerarea investițiilor în apărare la nivel european. Războiul din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu au determinat numeroase state să majoreze bugetele militare și să investească în modernizarea capacităților de apărare.

În acest context, companiile din sector au nevoie de un număr mare de specialiști pentru a susține producția și dezvoltarea noilor tehnologii.

Datele TEDAE arată că salariul mediu brut anual din industria apărării se ridică la aproximativ 40.000 de euro, cu aproape 80% peste media națională din Spania, estimată la circa 22.000 de euro pe an.

Pentru posturile cu înaltă calificare, remunerația poate depăși 80.000 de euro brut anual. Aceste niveluri salariale reflectă cererea ridicată pentru specialiști și complexitatea proiectelor dezvoltate în sector.

În prezent, industria generează aproximativ 36.000 de locuri de muncă directe, 37.000 de locuri de muncă indirecte și alte 15.000 de posturi induse în economie.

Companiile din domeniu recrutează în special experți în aeronautică, tehnologii spațiale, electronică, apărare cibernetică, simulare și sisteme satelitare.

De asemenea, sunt căutați profesioniști civili care să colaboreze cu structurile militare și să contribuie la dezvoltarea și operarea noilor echipamente.

Unul dintre segmentele cu cea mai rapidă creștere este cel al dronelor militare. Cererea ridicată pentru astfel de sisteme a determinat companiile să intensifice recrutările de ingineri și tehnicieni specializați în proiectarea, dezvoltarea și întreținerea acestor tehnologii.

Extinderea programelor europene de apărare și modernizarea forțelor armate mențin presiunea asupra pieței muncii din sector.

În următorii ani, industria apărării din Spania va avea nevoie de zeci de mii de specialiști pentru a înlocui angajații care se pensionează și pentru a susține noile investiții militare.