Politica

Incidentul din Portul Constanța ajunge în Parlament. AUR solicită audieri în Comisia de Apărare

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Incidentul din Portul Constanța ajunge în Parlament. AUR solicită audieri în Comisia de ApărareSenatul României. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Senatorul AUR Mircia Chelaru a cerut luni, în Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat, analizarea incidentului în care o dronă a ajuns în zona Portului Constanța și audierea instituțiilor cu atribuții în domeniul securității. Solicitarea vizează reprezentanți ai Ministerului Apărării, Ministerului de Interne, serviciilor de informații și Ministerului Afacerilor Externe.

AUR solicită o analiză parlamentară a incidentului

În cadrul ședinței Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, senatorul AUR Mircia Chelaru a propus completarea ordinii de zi cu un punct referitor la incidentul produs în zona Portului Constanța.

Potrivit acestuia, situația trebuie analizată pe baza datelor și informațiilor furnizate de instituțiile responsabile.

„Am cerut completarea ordinii de zi cu punctul 5, prin care să dezbatem şi să analizăm ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile pe teritoriul României, în cazul dronei ucrainene. Nu poţi să fii indiferent la o asemenea situaţie, să o constaţi şi să o dezbaţi doar din perspectiva unor păreri, fără argumente ştiinţifice, fără argumente şi probe tehnice, fără să consulţi şi să asculţi întocmai pe cei care sunt direct implicaţi în această foarte periculoasă sarabandă şi să iei decizii politice corecte. Ca atare, am propus completarea ordinii de zi cu solicitarea audierii principalilor responsabili ai instituţiilor implicate în acest domeniu", a transmis senatorul AUR.

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Portul Constanța

Portul Constanța. Sursă foto: Facebook

Ce instituții ar urma să fie audiate

Mircia Chelaru a anunțat că a solicitat prezența reprezentanților instituțiilor aflate în aria de competență a Comisiei de Apărare. Printre acestea se numără Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe și Consilierul Prezidențial pentru Probleme de Securitate din cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Ulterior, propunerea a fost extinsă și către Ministerul Afacerilor Externe.

„Am adăugat ulterior, lucru cu care întreaga comisie a fost de acord, să fie reprezentat aici şi Ministerul Afacerilor Externe. Pentru că, dincolo de aparenţe, suspiciuni şi teorii conspiraţioniste, credem că această nefericită întâmplare are implicaţii mult mai grave în adâncime, care ţin de vigilenţa statului român, de capabilităţile acestuia, de coordonarea instituţională, de asumarea responsabilităţilor şi de deficienţele pe care eu personal le-am constatat şi pe care le pun în discuţie, respectiv lipsa unei unităţi de comandă şi control într-un mediu geopolitic cu un grad ridicat de periculozitate, faţă de care statul român nu a luat măsurile corespunzătoare pentru evitarea unor asemenea evenimente”, a subliniat Chelaru.

Senator AUR: Mă interesează de ce acest obiect periculos, nu a fost oprit şi lovit

Senatorul AUR a afirmat că principala problemă nu este originea dronei, ci modul în care autoritățile au gestionat situația.

„Nu mă interesează de unde a venit drona. Putea să vină de pe Marte, de pe fundul mării, din Agartha, putea să fie născută de rechini sau de delfini. Mă interesează de ce această dronă, acest obiect periculos, nu a fost identificat, oprit şi lovit”, arată senatorul AUR.

Acesta susține că analiza parlamentară ar trebui să clarifice dacă instituțiile responsabile și-au îndeplinit atribuțiile și dacă au existat deficiențe în mecanismele de reacție.

Documente solicitate instituțiilor implicate

Mircia Chelaru a anunțat că membrii comisiei așteaptă documentele solicitate instituțiilor care au competențe în domeniu, urmând ca acestea să fie analizate în perioada următoare.

„În consecinţă, de luni încolo, după ce vom prelua documentele pe care le-am solicitat instituţiilor şi care au fost cerute chiar de doamna preşedintă în cursul zilei de astăzi, mă interesează în ce măsură putem avea o concluzie clară din punctul de vedere al controlului parlamentar, pentru că Parlamentul reprezintă forţa unei naţiuni şi modul în care instituţiile care, în opinia mea, nu şi-au făcut corect treaba trebuie trase la răspundere”, a declarat senatorul AUR Mircia Chelaru, membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Senat.

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