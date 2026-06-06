Politica

Miruță nu respinge scenariul potrivit căruia drona din Portul Constanța ar fi fost controlată de Rusia

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Miruță nu respinge scenariul potrivit căruia drona din Portul Constanța ar fi fost controlată de RusiaPortul Constanța. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

În contextul anchetei declanşate după explozia unei drone marine în Portul Constanţa, autorităţile analizează atât circumstanţele producerii incidentului, cât şi modul de cooperare dintre instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii maritime. După şedinţa de analiză desfăşurată sâmbătă la Constanţa, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a afirmat că instituția pe care o conduce îşi îndeplineşte atribuţiile cu toate resursele disponibile. Potrivit acestuia, o cooperare mai strânsă între instituţiile responsabile şi conectarea resurselor de care acestea dispun ar putea îmbunătăţi capacitatea de monitorizare şi reacţie.

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Acesta a mai spus că responsabilităţile privind supravegherea şi securitatea în apropierea ţărmului sunt împărţite între mai multe instituţii şi a susţinut că o integrare mai eficientă a capabilităţilor tehnice disponibile ar putea contribui la creşterea nivelului de protecţie.

„Pe bucata de minister al Apărării, pot să vă confirm că, cu capabilităţile pe care le avem în dotare, se face maxim. Pe bucata de responsabilitate mai aproape de ţărm, cu Paza de Coastă, Poliţia de Frontieră, nu pot să vă dau aceste răspunsuri. Cred că se pot îmbunătăţi un pic lucrurile printr-o conectare în comun a capabilităţilor pe care le au cei de la Paza de Coastă cu cei de la Ministerul Apărării”, a spus ministrul interimar al Apărării.

Radu Miruta

Radu Miruta. Sursa foto: Facebook

Ce spune despre traseul dispozitivului

Referindu-se la traseul dronei până în apropierea danei portuare, Miruţă a atras atenția că Ministerul Apărării nu are atribuţii directe în asigurarea filtrului de securitate din porturile civile.

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„Ministerul Apărării nu face filtru şi pază în portul civil, astfel încât despre cum a ajuns drona să treacă până înspre dană, înţeleg că e o problemă cu capabilităţi peste tot”, a mai spus Miruţă.

Nu exclude scenariul în care Rusia ar fi direcționat dronele

Întrebat despre posibilitatea ca dronele ucrainene să fi fost bruiate şi redirecţionate intenţionat către port de către Federaţia Rusă, ministrul a declarat că toate variantele sunt analizate de autorităţi, fără a exista deocamdată concluzii definitive.

„Luăm în calcul toate scenariile. În acest moment, nu avem o certitudine cu privire la această situaţie”, a mai dpus Radu Miruţă.

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