Incidentul din Portul Constanța s-ar putea repeta și în perioada următoare, potrivit premierului interimar Ilie Bolojan, care avertizează că războiul din Ucraina continuă să genereze riscuri de securitate în zona Mării Negre și la granițele României. În urma exploziei produse vineri de o dronă navală ajunsă în zona portului, Bolojan a declarat că astfel de situații sunt dificil de anticipat, însă reprezintă o consecință directă a conflictului aflat în desfășurare în apropierea României.

Șeful Executivului a afirmat că autoritățile au identificat sursele de finanțare necesare pentru achiziționarea unor echipamente solicitate de instituțiile cu atribuții în domeniul apărării și securității.

„Faptul că avem un război în Ucraina ca urmare a invaziei Rusiei generează riscuri în zona bazinului Mării negre şi în estul României, asta este o realitate şi ştiţi că am avut resturi de drone sau drone care au intrat pe teritoriul nostru naţional. (…) Am avut situaţia din Constanţa, cu dronele marine şi această situaţie ar putea să se repete în perioada următoare. În astfel de contexte este imposibil să prevezi ceea ce se va întâmpla, dar e clar că avem un grad de risc cât timp avem acest război aproape de graniţele noastre”, a afirmat premierul.

Totuși, acesta a atras atenția că modernizarea capacităților de protecție nu poate produce efecte imediate, întrucât livrarea unor sisteme poate dura luni sau chiar ani.

„Dar e adevărat că este un termen între data de astăzi şi data furnizării acestor echipamente, care poate să fie peste şase luni, unele peste un an, unele peste doi ani de zile şi este evident că în această perioadă lucrurile nu se pot schimba de pe o zi pe alta”, a continuat premierul demis.

Bolojan a declarat că solicitarea României către NATO privind dislocarea unor echipamente în zona de frontieră, precum radare și sisteme anti-dronă, este o măsură menită să crească siguranța la frontiera de est a țării, inclusiv în zona litoralului.

Premierul interimar a susținut că măsurile adoptate până în prezent au fost adecvate contextului de securitate actual și a evidențiat importanța cooperării cu aliații din cadrul NATO.

„Orice fel de analiză care face pentru a îmbunătăţi modul în care funcţionează fiecare instituţie consider că este un lucru bun. Sunt nişte realităţi pe care nu le putem nega şi consider că deciziile care au fost luate au fost cele corecte, pentru că nu avem altă posibilitate decât să creştem capacitatea armatei române de a asigura siguranţa României, de a avea parteneriate serioase cu NATO şi de a întări, prin colaborarea cu toate ţările europene, flancul estic”, a adăugat acesta.