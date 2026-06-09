Aeroportul Internațional Henri Coandă București va introduce, în premieră pentru România, un sistem de coordonare a aterizărilor și decolărilor prin alocarea de sloturi aeroportuare, în baza unui acord semnat cu compania britanică Airport Coordination Limited (ACL).

Noul sistem va intra în vigoare începând cu 25 octombrie 2026, odată cu sezonul de iarnă 2026-2027, și are ca obiectiv optimizarea capacității operaționale a celui mai mare aeroport din România.

Măsura este importantă în contextul creșterii constante a traficului aerian și al nevoii de gestionare mai eficientă a infrastructurii existente.

Reprezentanții Aeroportului Henri Coandă au anunțat că serviciile de coordonare vor fi furnizate de Airport Coordination Limited, companie britanică specializată în administrarea sloturilor aeroportuare.

Potrivit aeroportului, ACL oferă astfel de servicii pentru aproximativ 80 de aeroporturi importante din întreaga lume și este considerat cel mai mare coordonator independent de sloturi aeroportuare la nivel global.

În baza acordului multianual, compania va implementa la București coordonarea operațională de nivel 3, cel mai înalt standard utilizat în domeniu.

Prin introducerea coordonării de nivel 3, fiecare companie aeriană va primi sloturi aprobate pentru aterizare și decolare, în funcție de capacitatea reală a aeroportului.

Acest mecanism permite corelarea numărului de zboruri programate cu infrastructura disponibilă, inclusiv pistele, terminalele și locurile de staționare a aeronavelor.

Autoritățile aeroportuare susțin că sistemul va contribui la o planificare mai eficientă a operațiunilor și la distribuirea mai echilibrată a traficului pe parcursul zilei.

Potrivit reprezentanților aeroportului, noul model de coordonare va aduce mai multe avantaje operaționale.

Printre acestea se numără utilizarea mai eficientă a infrastructurii existente, reducerea aglomerației în intervalele de vârf și îmbunătățirea punctualității zborurilor.

De asemenea, coordonarea sloturilor va permite o planificare mai predictibilă a resurselor aeroportuare, inclusiv a porților de îmbarcare, locurilor de parcare pentru aeronave și sistemelor de manipulare a bagajelor.

Responsabilii aeroportului consideră că măsura va crea condițiile necesare pentru susținerea unei creșteri continue a traficului de pasageri și a numărului de zboruri.

Coordonarea de nivel 3 este aplicată în prezent pe numeroase aeroporturi importante din Europa.

Printre acestea se numără aeroporturile din Londra, Paris Charles de Gaulle, Amsterdam, Bruxelles, Viena, Frankfurt, Roma, Milano, Barcelona și Madrid.

Prin implementarea acestui sistem, Aeroportul Henri Coandă se aliniază practicilor folosite de principalele hub-uri aeriene europene pentru gestionarea traficului intens.

Aeroportul Internațional Henri Coandă rămâne principala poartă aeriană a României.

Potrivit datelor oficiale prezentate de aeroport, în anul 2025 au fost înregistrați peste 17 milioane de pasageri și aproximativ 127.700 de aterizări și decolări.

Creșterea traficului aerian din ultimii ani este unul dintre motivele pentru care administrația aeroportului a decis implementarea sistemului de coordonare a sloturilor.