Aeroportul Henri Coandă ar putea scăpa de blocajele spre DN1. Se construiește un pasaj subteran

Infrastructura de acces către Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București ar urma să fie extinsă printr-un nou proiect care vizează fluidizarea traficului rutier pe relația cu DN 1 și Capitala, potrivit unui comunicat transmis de Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

CNAB analizează posibilitatea construirii unui pasaj subteran în zona de sud a aeroportului, cu rolul de a crea o ieșire suplimentară și mai rapidă pentru autoturisme.

Inițiativa are în vedere construirea unei subtraversări în zona de sud a aeroportului, cu rolul de a crea o rută suplimentară de acces și de a reduce timpii de așteptare în perioadele de vârf. Autoritățile din domeniul aeroportuar susțin că investiția este gândită în contextul creșterii continue a traficului aerian și al presiunii tot mai mari asupra infrastructurii rutiere din jurul aeroportului.

Directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu, a explicat că proiectul face parte dintr-o strategie mai amplă de dezvoltare. Acesta a subliniat că adaptarea infrastructurii de acces este esențială pentru funcționarea eficientă a celui mai important aeroport din România și pentru menținerea competitivității sale regionale.

În prima fază, proiectul se află în etapa de realizare a studiului de fezabilitate. Contractul aferent a fost atribuit societății SC Gebes MProject SRL, iar valoarea acestuia este de 648.000 de lei. Firma desemnată are obligația de a analiza cel puțin două variante tehnico-economice pentru implementarea lucrării și de a recomanda soluția considerată optimă în urma evaluării.

Documentația tehnică va include analize detaliate privind oportunitatea investiției, soluțiile constructive posibile, implicațiile tehnologice și costurile aferente fiecărui scenariu. Evaluarea va lua în calcul atât criterii tehnice, cât și financiare, astfel încât proiectul final să fie fundamentat pe o analiză comparativă completă.

Studiul de fezabilitate va fi realizat în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016, act normativ care reglementează modul de elaborare a documentațiilor tehnico-economice pentru investițiile finanțate din fonduri publice.

CNAB a precizat că această etapă este esențială pentru stabilirea detaliilor de implementare și pentru fundamentarea deciziei privind forma finală a proiectului de infrastructură rutieră aferent aeroportului „Henri Coandă”.