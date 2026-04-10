Social

Trafic intens pe mai multe drumuri din țară. Cele mai mari probleme au fost semnalate pe DN1

Comentează știrea
Trafic. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Traficul rutier s-a intensificat vineri, înainte de prânz, pe mai multe drumuri importante din țară, unde s-au format coloane de mașini. Cele mai mari probleme au fost semnalate pe DN1, între Ploiești și Brașov, dar și pe autostrăzile A1 și A3, potrivit informațiilor transmise de autorități.

Traficul este intens pe DN1 între Nistorești și Comarnic

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că vineri, la ora 11.30, circulația era îngreunată pe DN1 Ploiești - Brașov. Între localitățile Nistorești și Comarnic, pe sensul de mers către Brașov, s-a format o coloană de autovehicule.

În același timp, pe autostrada A1 București - Pitești, traficul era intens la ieșirea din Capitală. În zona localității Ciorogârla, din județul Ilfov, pe sensul către Pitești s-a format, de asemena, o coloană de autovehicule.

Mai mult, pe autostrada A3 București - Ploiești, circulația s-a aglomerat între localitățile Lipia, din județul Ilfov, și Gherghița, din județul Prahova, pe direcția către Ploiești.

Mașini

Masini. Sursa foto: Freepik

Traficul se desfășoară normal pe A2 București - Constanța

Pe alte drumuri principale, circulația s-a desfășurat fără probleme semnificative. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, pe autostrada A2 București - Constanța traficul a fost normal.

Situația a fost similară și pe autostrada A7 Ploiești - Adjud, unde nu au fost raportate aglomerări. Totodată, pe DN7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu, traficul s-a menținut în parametri normali, fără blocaje sau coloane de autovehicule.

Autoritățile monitorizează traficul

Autoritățile monitorizează în continuare evoluția traficului pe principalele artere rutiere și le cer șoferilor să circule cu prudență. Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza, să păstreze o distanță corespunzătoare între vehicule și să circule cu atenție în condiții de aglomerație.

De asemenea, este necesară o atenție sporită pe tot parcursul deplasării, iar conducătorii auto trebuie să respecte regulile de circulație și să adapteze permanent viteza la condițiile din trafic.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale