Ancheta de amploare în Brașov și Mureș. Furt de motorină din utilaje feroviare, polițiștii au făcut 23 de percheziții

Polițiștii efectuează 23 de percheziții în Brașov și Mureș într-un dosar privind furtul de motorină de pe utilajele folosite la modernizarea unei căi ferate. 25 de persoane urmează să fie audiate.

Joi, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Brașov, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov, au desfășurat 23 de percheziții domiciliare în județele Brașov și Mureș.

Acțiunea are loc într-un dosar penal în care sunt investigate fapte de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, furt, furt calificat, precum și infracțiuni de corupție, respectiv luare și dare de mită, cumpărare și trafic de influență, dar și tăinuire.

Potrivit datelor din anchetă, în luna octombrie 2025, șase bărbați cu vârste între 23 și 40 de ani, din județele Brașov și Galați, angajați ai unei firme implicate în lucrările de modernizare a unui tronson de cale ferată din județul Brașov, ar fi pus bazele unui grup infracțional organizat.

Scopul acestuia ar fi fost sustragerea de motorină din utilajele utilizate pe șantier. Ulterior, la acest grup ar fi aderat încă doi bărbați din județul Brașov, potrivit acelorași surse din anchetă.

Din verificările efectuate a reieșit că alte 17 persoane ar fi comis fapte similare, o parte dintre acestea având legături directe cu activitatea desfășurată de membrii grupării inițiale.

În total, ancheta vizează un număr extins de persoane suspectate de implicare în diverse forme în schema de furt de combustibil de pe șantierul feroviar.

În cadrul acțiunii de joi, polițiștii pun în executare 25 de mandate de aducere.

Persoanele vizate urmează să fie duse la audieri, în fața procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, pentru continuarea cercetărilor.