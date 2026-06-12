Justitie

Zeci de kilograme de droguri descoperite într-o locuință din Cluj. Trei persoane au fost arestate

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Zeci de kilograme de droguri descoperite într-o locuință din Cluj. Trei persoane au fost arestatePercheziții. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Procurorii DIICOT au dispus măsuri preventive împotriva a trei bărbați cercetați pentru trafic de droguri, după ce o serie de percheziții desfășurate în mai multe județe au scos la iveală cantități semnificative de canabis și cocaină, dar și sume mari de bani provenite, potrivit suspiciunilor, din activități ilegale.

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Potrivit informațiilor furnizate de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureș, cei trei suspecți, cu vârste de 21, 30 și 36 de ani, sunt cercetați pentru implicare în activități de trafic de droguri. Unul dintre aceștia este acuzat și de deținere de droguri pentru consum propriu.

Ancheta a scos la iveală că, în cursul lunii iunie, doi dintre suspecți ar fi transportat și depozitat aproximativ 40 de kilograme de canabis într-un imobil din Cluj-Napoca. Drogurile ar fi fost pregătite pentru a fi distribuite pe piața ilegală.

Canabis

Canabis. Sursa foto: DIICOT

Percheziții în trei județe

În paralel, anchetatorii susțin că bărbatul de 21 de ani ar fi fost implicat în procurarea și comercializarea de droguri de risc.

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Perchezițiile au avut loc în municipiile Târgu Mureș, Cluj-Napoca și Alba Iulia, precum și în comuna Apahida. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat cele 40 de kilograme de canabis aflate în depozit, dar și alte 18 kilograme din același tip de drog.

Anchetatorii au găsit și 120 de grame de cocaină în locuința respectivă

De asemenea, au fost descoperite aproximativ 120 de grame de cocaină, cântare electronice de precizie, aparate de vidat și alte obiecte considerate relevante pentru anchetă. În locuințele percheziționate au fost găsite și importante sume de bani, respectiv aproximativ 700.000 de lei și 8.000 de euro.

Pe baza probelor administrate, procurorii au dispus reținerea celor trei suspecți, iar Tribunalul Mureș a decis arestarea preventivă a acestora pentru o perioadă de 30 de zile.

Operațiunea a fost desfășurată cu sprijinul polițiștilor specializați în combaterea criminalității organizate din București și Cluj-Napoca, al luptătorilor structurilor de acțiuni speciale și al efectivelor de jandarmi din județele Cluj, Alba și Mureș.

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