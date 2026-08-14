Tribunalul Bihora dispus vineri ridicarea tuturor măsurilor asigurătorii instituite de DIICOT în dosarul care îi vizează pe Viorel Pașca și Asociația „Dumbrava DPG – Dumnezeu Poartă de Grijă”. Hotărârea este definitivă și a fost pronunțată după contestațiile formulate de avocații Societății „Doseanu & Asociații”.

Instanța a admis contestațiile depuse de 10 persoane fizice și de asociație și a desființat mai multe ordonanțe emise de DIICOT în luna iulie, prin care fuseseră instituite sechestre asupra unor sume de bani, conturi și bunuri imobile.

Măsurile asigurătorii vizau bunuri și sume importante asociate activității centrelor în care erau găzduite persoane vulnerabile. Printre acestea se aflau peste 13 milioane de lei considerați de anchetatori prejudiciu, bani destinați salariilor, conturi bancare, autoturisme folosite pentru transport și imobile în care locuiau beneficiarii. Prin decizia de vineri, aceste măsuri au fost desființate.

Hotărârea privește însă exclusiv legalitatea și temeinicia măsurilor asigurătorii și nu reprezintă o decizie asupra fondului acuzațiilor formulate de DIICOT. Instanța a desființat ordonanțele emise de DIICOT – Secția de Combatere a Criminalității Organizate la 1, 3 și 9 iulie, precum și procesele-verbale prin care fuseseră aplicate sechestre asupra unor bunuri imobile.

„Societatea de avocaţi DOSEANU & ASOCIAŢII a obţinut azi la Tribunalul Bihor RIDICAREA TUTUROR SECHESTRELOR instituite de DIICOT în dosarul Viorel Paşca”, au transmis reprezentanţii casei de avocatură, subliniind că măsurile afectau inclusiv fondurile şi bunurile folosite pentru îngrijirea persoanelor vulnerabile.

Printre cei vizați de hotărâre se numără Viorel Teodor Pașca, Florica Pașca, Viorel Emanuel Pașca, Daniel Sabin Pașca, Estera Anca Pașca, Abel Timotei Pașca și Ioana Viorica Pașca. Cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia, potrivit soluției instanței.

Ancheta DIICOT vizează activitatea centrelor în care Viorel Pașca și Asociația „Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă” găzduiau persoane vulnerabile. La sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie, procurorii și polițiștii au efectuat 27 de percheziții în județul Bihor.

Cercetările vizează suspiciuni privind constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată.

Potrivit DIICOT, gruparea ar fi exploatat, în perioada 2020 – iunie 2026, sute de persoane vulnerabile pentru obținerea unor foloase materiale. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 13,048 milioane de lei.

Într-o motivare făcută publică anterior, magistrații Curții de Apel București au concluzionat că acuzațiile de „sclavie” formulate în dosar nu se susțin și au analizat inclusiv sumele prezentate de anchetatori drept „profit infracțional”. Instanța a calculat raportul dintre suma indicată de procurori și numărul persoanelor găzduite în centre.

„Raportând această sumă (13.556.248,85 lei - n.r.) la perioada analizată, rezultă un cuantum mediu lunar de 199.356 lei. Având în vedere numărul persoanelor identificate la percheziţie şi considerând, cu titlu orientativ, că acesta este numărul mediu de persoane cazate lunar în centre, rezultă o sumă de 498 lei pentru fiecare beneficiar pe lună, respectiv 16,6 lei pe zi", se arată în motivarea instanţei.

Judecătorii au apreciat că suma rezultată este foarte mică în raport cu necesitățile zilnice ale beneficiarilor, între care hrană, igienă și medicamente.

„Chiar dacă au existat situaţii în care numărul pacienţilor a fost mai mic de 400, inclusiv în ipoteza înjumătăţirii numărului persoanelor cazate, suma aferentă îngrijirii fiecărui pacient este extrem de mică", se mai arată în documentul instanţei.

Magistrații au arătat astfel că unele dintre concluziile formulate de procurori după descinderi și analizarea materialului de anchetă nu sunt susținute de calculele prezentate în motivare.